Gürcüstan və Qazaxıstan prezidentləri Orta Dəhlizdən danışıblar

Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili Astanada Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə Orta Dəhlizlə bağlı müzakirə aparıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prezidentinin Administrasiyası məlumat yayıb.

Prezidentlərin görüşündə Orta Dəhlizin genişlənmə potensialından danışılıb və marşrutun inkişafı üçün birgə səylərin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.