Hörmüz boğazındakı minaların təmizlənməsi aylar çəkə bilər

ABŞ Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon) Konqres üzvlərinə bildirib ki, Hörmüz boğazı ətrafında yerləşdirilmiş minaların təmizlənməsi təxminən altı ay çəkə bilər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Associated Press anonim mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, məsələ ilə bağlı qapalı brifinq ABŞ Nümayəndələr Palatasının Silahlı Xidmətlər Komitəsi üzvlərinə təqdim olunub. Qanunvericilər İranla münaqişənin xərcləri, strategiyası və məqsədləri ilə bağlı daha çox məlumat tələb etsələr də, bir çox suallar cavabsız qalıb.

Rəsmilərin bildirdiyinə görə, İran boğazda və ətrafında ən azı 20 mina yerləşdirə bilər. Bu minaların bir hissəsi GPS vasitəsilə uzaqdan idarə olunur, digərləri isə kiçik qayıqlarla yerləşdirilib ki, bu da onların aşkarlanmasını çətinləşdirir və regionda enerji daşımaları üçün ciddi risk yaradır.