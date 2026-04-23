https://news.day.az/azerinews/1829773.html Hörmüz boğazındakı minaların təmizlənməsi aylar çəkə bilər - Pentaqon ABŞ Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon) Konqres üzvlərinə bildirib ki, Hörmüz boğazı ətrafında yerləşdirilmiş minaların təmizlənməsi təxminən altı ay çəkə bilər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Associated Press anonim mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Hörmüz boğazındakı minaların təmizlənməsi aylar çəkə bilər - Pentaqon
