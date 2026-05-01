Süni intellekt müəllimləri əvəz etməməlidir
Russian Academy of Education prezidenti Olqa Vasilyeva bildirib ki, süni intellekt təhsildə yalnız köməkçi rol oynamalıdır və müəllimləri əvəz etməməlidir.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, məktəblərdə süni intellekt texnologiyalarının nəzarətsiz istifadəsi əsas bacarıqların formalaşmasına və dəyərlərin ötürülməsinə mənfi təsir göstərə bilər.
Buna görə də bu texnologiyaların istifadəsi məhdudlaşdırılmalıdır.
Akademiya hazırda rəqəmsal alətlərin təhsilə təsirini araşdırır və onların qiymətləndirilməsi üçün yeni meyarlar hazırlayır. Vasilyeva həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirildiyini də qeyd edib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре