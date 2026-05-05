İranla münaqişə Avropaya baha başa gəldi

Avropa İttifaqı İranla bağlı gərginlik fonunda enerji idxalına görə artıq 30 milyard avrodan çox əlavə xərc çəkib.

Day.Az xəbər verirk i, bu barədə Aİ-nin Enerji Komissarı Dan Yorgensen açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, Avropa hazırda ciddi enerji böhranı ilə üz-üzədir və vəziyyət xüsusilə aviasiya sektoru üçün risklidir. Hətta hərbi gərginlik qısa müddətdə dayandırılsa belə, enerji bazarlarının sabitləşməsi uzun illər çəkə bilər.

Rəsmi Brüssel artıq mümkün yanacaq çatışmazlığına qarşı tədbirlər görməyə başlayıb. Aİ ölkələri strateji ehtiyatlar formalaşdırır və fövqəladə hallarda resursların bölüşdürülməsi üçün xüsusi mexanizmlər üzərində işləyir.

 