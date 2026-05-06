https://news.day.az/azerinews/1832628.html Çavuşoğlunun qardaşı güllələndi - FOTO Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri, millət vəkili Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı güllələnib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, iş adamı Aydın Çavuşoğlu ofisində güllələnmiş halda aşkar edilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən iş adamı hazırda reanimasiyadadır. Təhlükəsizlik qüvvələri hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Çavuşoğlunun qardaşı güllələndi - FOTO
Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri, millət vəkili Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı güllələnib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, iş adamı Aydın Çavuşoğlu ofisində güllələnmiş halda aşkar edilib.
Xəstəxanaya yerləşdirilən iş adamı hazırda reanimasiyadadır.
Təhlükəsizlik qüvvələri hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре