Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 7 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9977 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2717 manat olub.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9977
|AUD
|1,2321
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1171
|CZK
|0,0821
|CNY
|0,2498
|DKK
|0,2673
|GEL
|0,6333
|HKD
|0,217
|INR
|0,0179
|GBP
|2,3116
|SEK
|0,1839
|CHF
|2,1824
|ILS
|0,5845
|CAD
|1,2467
|KWD
|5,5211
|KZT
|0,3673
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5578
|MDL
|0,0988
|NOK
|0,1827
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6066
|PLN
|0,472
|RON
|0,3794
|RUB
|2,2717
|RSD
|0,017
|SGD
|1,341
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3408
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0873
|NZD
|1,0135
|XAU
|7984,73
|XAG
|132,1487
|XPT
|3500,309
|XPD
|2624,851
