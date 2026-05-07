“CBC Sport”dan dünənki oyunun efirə getməməsi ilə bağlı – Açıqlama
Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları baş tutub. Münhen "Bayern"i Almaniyada Parisin PSJ klubunu qəbul edib.
Azərbaycanda da maraqla gözlənilən oyunun ölkəmizdəki yayımı baş tutmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı matçın ölkəmizdəki yayım hüququna sahib olan "CBC Sport" telekanalının Xəbərlər və sosial media xidmətinin direktoru Şəmsəddin Abbasov Trend-ə açıqlama verib.
Kanal rəsmisi bildirib ki, problem texniki nasazlıqdan qaynaqlanıb.
"Avadanlıqdır, yandı, bizim əməkdaşlar sonadək düzəltməyə çalışdılar, lap yarımçıq da olsa, yayıma girmək istəyirdik, lakin heç nəyi düzəldə bilmədik, məsələ belə qaldı. Tamaşaçılarımızdan üzr istəyirik. İnanırıq ki, bundan sonra bir daha belə hadisə təkrarlanmaz", - deyə o bildirib.
