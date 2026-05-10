Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib - FOTO
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı paylaşım Fondun "Facebook" səhifəsində yerləşdirilib.
"Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və bütün Türk dünyasının dahi şəxsiyyəti Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünü böyük ehtiramla yad edir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının birliyi, ortaq türk mədəniyyəti və irsinin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi yolunda əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir.
Dahi rəhbərin əziz xatirəsini dərin hörmətlə anırıq", - paylaşımda bildirilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре