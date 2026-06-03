Bir neçə həftəyə başlayacaq: Hazır OLUN
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xəbərdarlıq edib ki, iqlim dəyişikliyinin təzyiqi altında olan planetdə temperaturu daha da artıra biləcək təbii El Nino hava şəraitinin yeni mərhələsi bir neçə həftə ərzində başlaya bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı bildirib ki, bu El Nino qasırğası 2026-cı ilin qalan hissəsində daha da şiddətlənəcək və qlobal miqyasda daha ekstremal hava hadisələrinə səbəb olacaq
El Ninonun dəqiq vaxtını və intensivliyini proqnozlaşdırmaq çətin olsa da, alimlər mərkəzi Sakit okeanın vərdiş nümunələrini izləyir və ipuçları axtarırlar. Ötən ilin dekabr ayında suyun orta temperaturundan aşağı üç ay sonra dəyişdi, mərkəzi Sakit okeanın istiləşməsi və Cənubi Amerika sahillərində çox isti sular əmələ gəldi.
Böyük Britaniya Meteorologiya İdarəsinin Aylıq və Onillik Proqnozlar şöbəsinin rəhbəri professor Adam Skayfe bildirib ki, onlar böyük bir təbii hadisənin yaxınlaşdığına və bunun rekord həddə çata biləcəyinə son dərəcə əmindirlər. Sakit okean monitorinq bölgəsində dəniz səthinin temperaturu təbii olaraq dəyişir. Uzun müddət ərzində temperatur orta səviyyədən yarım dərəcədən çox dəyişdikdə, El-Nino və ya onun daha soyuq qardaşı La-Ninya şəraiti yaranır.
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