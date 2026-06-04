https://news.day.az/azerinews/1839270.html Mərkəz yolda qəza BAŞ VERİB - SIXLIQ YARANIB Paytaxtın Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza səbəbindən prospektin hər iki istiqamətində sıxlıq yaranıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib. Sıxlığın aradan qaldırılması üçün polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.
Mərkəz yolda qəza BAŞ VERİB - SIXLIQ YARANIB
Paytaxtın Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza səbəbindən prospektin hər iki istiqamətində sıxlıq yaranıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Sıxlığın aradan qaldırılması üçün polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.
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