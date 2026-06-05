Manatın məzənnəsi ilə bağlı vacib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 5 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9747 manat, 1 türk lirəsi 0,036 manat, 100 rus rublu isə 2,3176 manat olub.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,9747
AUD 1,2118
BYN 0,6223
AED 0,4628
KRW 0,1102
CZK 0,0816
CNY 0,2509
DKK 0,2642
GEL 0,6388
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,283
SEK 0,1812
CHF 2,1545
ILS 0,5851
CAD 1,2227
KWD 5,5022
KZT 0,3505
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5577
MDL 0,0986
NOK 0,182
UZS 0,0142
PKR 0,6102
PLN 0,466
RON 0,3758
RUB 2,3176
RSD 0,0168
SGD 1,3231
SAR 0,4528
xdr 2,3256
TRY 0,0369
TMT 0,4857
UAH 0,0384
JPY 1,0627
NZD 0,9976
 