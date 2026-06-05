https://news.day.az/azerinews/1839495.html Xamenei bu səbəbdən ictimaiyyət qarşısına çıxmır İranın Ali Lideri Müctəba Xamenei İslam Respublikasındakı proseslərdə yaxından iştirak edir və inkişaflara təsir göstərir, lakin təhlükəsizlik tədbirləri səbəbindən ictimaiyyət qarşısına çıxmır. Day.Az xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.
Xamenei bu səbəbdən ictimaiyyət qarşısına çıxmır
İranın Ali Lideri Müctəba Xamenei İslam Respublikasındakı proseslərdə yaxından iştirak edir və inkişaflara təsir göstərir, lakin təhlükəsizlik tədbirləri səbəbindən ictimaiyyət qarşısına çıxmır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.
O qeyd edib ki, müvafiq orqanlar Xameneiyə ictimaiyyət qarşısında çıxışlardan çəkinməyi tövsiyə ediblər.
Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Donald Tramp sülh razılaşması əldə olunacağı təqdirdə İranın ali lideri ilə görüşə biləcəyini bildirmişdi.
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