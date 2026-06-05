Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib

Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda bildirilir ki, Su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Quliyev Zakir Bəybala oğlu

Məmmədov Etibar Kərim oğlu

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Bəşirov Yaşar Miskin oğlu

Əliyev Siyah Əli oğlu

Fərzəliyev Mehrəli Məmməd oğlu

Qafarlı Adil Rzaquli oğlu

Nəsirov Əlizadə Vahid oğlu

Seyidov Mirkamil Miriş oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Allahverdiyev Hüseyn Məmməd oğlu

Aşumova Nərminə Nazim qızı

Əhədi Yusif Məmmədağa oğlu

Əliyev Səxavət Qədimalı oğlu

Əliyev Taleh Həbulla oğlu

Həmidov Akif Dəyyam oğlu

Xanverdiyev İntiqam Yunus oğlu

Qasımov Zahid Süleyman oğlu

Qoçəliyev Vüsal Aslan oğlu

Paşayev Mehdi Paşa oğlu

Səfərov Emil Qanbay oğlu

Səmədov Vasif Abid oğlu

Vəliyev Yaşar Həsən oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Rüstəmov Oktay Musa oğlu.