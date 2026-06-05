Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib
Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamda bildirilir ki, Su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:
2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Quliyev Zakir Bəybala oğlu
Məmmədov Etibar Kərim oğlu
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Bəşirov Yaşar Miskin oğlu
Əliyev Siyah Əli oğlu
Fərzəliyev Mehrəli Məmməd oğlu
Qafarlı Adil Rzaquli oğlu
Nəsirov Əlizadə Vahid oğlu
Seyidov Mirkamil Miriş oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Allahverdiyev Hüseyn Məmməd oğlu
Aşumova Nərminə Nazim qızı
Əhədi Yusif Məmmədağa oğlu
Əliyev Səxavət Qədimalı oğlu
Əliyev Taleh Həbulla oğlu
Həmidov Akif Dəyyam oğlu
Xanverdiyev İntiqam Yunus oğlu
Qasımov Zahid Süleyman oğlu
Qoçəliyev Vüsal Aslan oğlu
Paşayev Mehdi Paşa oğlu
Səfərov Emil Qanbay oğlu
Səmədov Vasif Abid oğlu
Vəliyev Yaşar Həsən oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Rüstəmov Oktay Musa oğlu.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре