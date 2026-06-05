SpaceX 2040-cı ilə qədər 3,4 trilyon dollar gəlir əldə edəcək - PROQNOZ
"Morgan Stanley" şirkəti SpaceX-in gəlirinin 2040-cı ilə qədər 3,4 trilyon dollara çatacağına inanır.
Day.Az xəbər verir ki, bankın analitikləri şirkətin tənzimlənmiş xərcləri hesablanmadan qazancının 2,7 trilyon dolları keçə biləcəyini təxmin edirlər. Bu məlumatlar gələn həftə keçiriləcək səhmlərin ictimaiyyətə təklif edilməsindən (IPO) əvvəl SpaceX-in 1,77 trilyon dollarlıq qiymətləndirməsini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub.
2025-ci ildə 18,7 milyard dollar gəlirdən 4,9 milyard dollar zərərə uğrayan Elon Muskın şirkəti tarixdəki ən böyük ilkin kütləvi təkliflə təxminən 75 milyard dollar toplamağı hədəfləyir.
IPO-dan əvvəl proqnozlar verən "Morgan Stanley" və "Goldman Sachs" analitikləri SpaceX-in gəlirinin 2028-ci ilə qədər təxminən 160 milyard dollara çatacağını gözləyirlər.
Hər iki bank SpaceX-in süni intellekt biznesinin gələcək gəlirlərə əsas töhfə verəcəyini proqnozlaşdırır. "Goldman" 2030-cu ildə təxminən 322 milyard dollar, "Morgan Stanley" isə 190 milyard dollar gəlir əldə edəcəyini təxmin edir.
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