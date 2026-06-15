https://news.day.az/azerinews/1841466.html "Brent"in qiyməti düşdü Qlobal enerji qiymətləri Yaxın Şərqdə gərginliyin azalması fonunda aşağı enib. Day.Az xəbər verir ki, "ICE" birjasında Brent markalı neftin avqust fyuçerslərinin qiyməti əvvəlki sessiya ilə müqayisədə 4,03 dollar və ya 4,61% azalaraq bir barel üçün 83,30 dollar təşkil edib.
"Brent"in qiyməti düşdü
Qlobal enerji qiymətləri Yaxın Şərqdə gərginliyin azalması fonunda aşağı enib.
Day.Az xəbər verir ki, "ICE" birjasında Brent markalı neftin avqust fyuçerslərinin qiyməti əvvəlki sessiya ilə müqayisədə 4,03 dollar və ya 4,61% azalaraq bir barel üçün 83,30 dollar təşkil edib.
"Nymex" birjasında WTI markalı neftin iyul fyuçersləri isə 4,32 dollar və ya 5,09% ucuzlaşaraq 80,56 dollar/barel səviyyəsinə geriləyib.
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