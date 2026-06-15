https://news.day.az/azerinews/1841486.html Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana buğda göndəriləcək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, 7 vaqon 490 ton buğda iyunun 15-də Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.
Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana buğda göndəriləcək
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, 7 vaqon 490 ton buğda iyunun 15-də Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib.
Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 12 min tondan çox dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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