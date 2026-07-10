https://news.day.az/azerinews/1847024.html İsmayıllıda maşın ayını vurdu - VİDEO İsmayıllıda yol qəzası olub. Day.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, yoldan sürətlə keçən avtomobil ayını vurub. Videonu təqdim edirik:
İsmayıllıda maşın ayını vurdu - VİDEO
İsmayıllıda yol qəzası olub.
Day.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, yoldan sürətlə keçən avtomobil ayını vurub.
Videonu təqdim edirik:
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