https://news.day.az/azerinews/1848335.html Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Bu mərhələdə kəndə 9 ailə - 52 nəfər köçürülüb.
Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO
Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Bu mərhələdə kəndə 9 ailə - 52 nəfər köçürülüb.
Kəndə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
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