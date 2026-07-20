https://news.day.az/azerinews/1849124.html Azərbaycanda çevik iş vaxtı modelinin tətbiqi planlaşdırılır Azərbaycanda beynəlxalq təcrübə əsasında çevik iş vaxtı modelinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb. Plana əsasən, çevik iş rejimi modellərinin tətbiqi ilə bağlı normativlər hazırlanmalıdır.
Azərbaycanda çevik iş vaxtı modelinin tətbiqi planlaşdırılır
Azərbaycanda beynəlxalq təcrübə əsasında çevik iş vaxtı modelinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb.
Plana əsasən, çevik iş rejimi modellərinin tətbiqi ilə bağlı normativlər hazırlanmalıdır.
Əsas icraçı orqan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, digər icraçı isə İqtisadiyyat Nazirliyi təyin edilib.
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