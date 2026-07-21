https://news.day.az/azerinews/1849195.html İsti havalarda qida zəhərlənməsi riski artır: Mütəxəssislərdən vacib tövsiyələr Yay aylarında yüksək temperatur qida məhsullarının daha tez xarab olmasına və qida zəhərlənməsi riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə ət, balıq, süd məhsulları, yumurta, mayonezli souslar və kremli şirniyyatlar düzgün saxlanılmadıqda sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yarada bilər.

İsti havalarda qida zəhərlənməsi riski artır: Mütəxəssislərdən vacib tövsiyələr

Azərbaycanca, 21 июля 2026 05:32 (UTC +04:00) 287
İsti havalarda qida zəhərlənməsi riski artır:

Yay aylarında yüksək temperatur qida məhsullarının daha tez xarab olmasına və qida zəhərlənməsi riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə ət, balıq, süd məhsulları, yumurta, mayonezli souslar və kremli şirniyyatlar düzgün saxlanılmadıqda sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yarada bilər.

Day.Az xəbər verir ki, həkimlər qidaların alındıqdan dərhal sonra soyuducuya yerləşdirilməsini, bişmiş yeməklərin isə otaq temperaturunda uzun müddət saxlanılmamasını tövsiyə edirlər. Meyvə və tərəvəzlərin istifadədən əvvəl yaxşı yuyulması, qarpız kimi məhsulların isə kəsilməzdən əvvəl axar su altında təmizlənməsi vacib hesab olunur.

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, qida zəhərlənməsinin əsas səbəbi hər zaman məhsulun keyfiyyətsiz olması deyil, onun düzgün saxlanılmamasıdır. Yay aylarında kifayət qədər su qəbul etmək, yüngül qidalanmaq və etibarlı satış məntəqələrindən alınmış təzə məhsullara üstünlük vermək qida mənşəli sağlamlıq problemlərinin qarşısını almağa kömək edir.

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