https://news.day.az/azerinews/1849279.html 78 yaşlı kişi evdə yıxılaraq ölüb Ağstafa rayonunda 78 yaşlı kişi evində yıxılaraq ölüb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Həsənsu kəndində baş verib. Məlumata görə, 1948-ci il təvəllüdlü Miryusif Hacıyev yaşadığı evdə yıxılaraq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
78 yaşlı kişi evdə yıxılaraq ölüb
Ağstafa rayonunda 78 yaşlı kişi evində yıxılaraq ölüb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Həsənsu kəndində baş verib.
Məlumata görə, 1948-ci il təvəllüdlü Miryusif Hacıyev yaşadığı evdə yıxılaraq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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