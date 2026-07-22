https://news.day.az/azerinews/1849403.html Qaynar su saçlara zərər verir – Mütəxəssisdən xəbərdarlıq Mütəxəssislər saçların sağlamlığını qorumaq üçün qaynar su ilə yuyunmaqdan çəkinməyi tövsiyə edirlər. Day.Az xəbər verir ki, kosmetika üzrə ekspert Anastasiya Fominanın sözlərinə görə, həddindən artıq isti su baş dərisinin qoruyucu qatını zədələyərək quruluq, həssaslıq və qabıqlanmaya səbəb olur, saçları isə kövrək və cansız hala gətirir.

Qaynar su saçlara zərər verir – Mütəxəssisdən xəbərdarlıq

Azərbaycanca, 22 июля 2026 01:38 (UTC +04:00) 370
Qaynar su saçlara zərər verir

Mütəxəssislər saçların sağlamlığını qorumaq üçün qaynar su ilə yuyunmaqdan çəkinməyi tövsiyə edirlər.

Day.Az xəbər verir ki, kosmetika üzrə ekspert Anastasiya Fominanın sözlərinə görə, həddindən artıq isti su baş dərisinin qoruyucu qatını zədələyərək quruluq, həssaslıq və qabıqlanmaya səbəb olur, saçları isə kövrək və cansız hala gətirir.

Ekspert bildirib ki, saçların yuyulması üçün ən uyğun seçim ilıq sudur. Şampun əsasən baş dərisinə tətbiq edilməli, qulluq üçün isə hər yumadan sonra balzamdan, həftədə 1-2 dəfə isə saç maskasından istifadə olunmalıdır.

Fomina əlavə edib ki, yaş saçları dəsmalla sürtmək və nəm saçlarla yatmaq saç tellərinin qırılmasına səbəb ola bilər. O, fen istifadə edərkən cihazın təxminən 15 santimetr məsafədə saxlanılmasını və orta istilik rejiminin seçilməsini tövsiyə edib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 339
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 475
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 413
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 436
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 438
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 512
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 541
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 519
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 506
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 445
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 498
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 572
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 455
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 519
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 546
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 626
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 4 802
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 519
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 465
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 4 143
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 1 383
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 474
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 629
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 2 028
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 575
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 568
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 558
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 592
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 593
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 596
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 534
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 634
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 578
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 605
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 534
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 638
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 569
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 652
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 627
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 3 647
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 628
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 510
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 558
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 624
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 628
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 567
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 541
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 624
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 682
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 567
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 752
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 681
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 604
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 656
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 663
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 048
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 661
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 438
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 708
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 711
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 681
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 657
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 675
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 674
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 710
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 761
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 609
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 668
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 400
На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах 26 октября 16:49 (UTC+04), Политика 692
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 707
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 592
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 697
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 942
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 569
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 736
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 726
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 653
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 891
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 730
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 716
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 685
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 588
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 682
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 582
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 5 464
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 609
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 1 054
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 722
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 626
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 128
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 706
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 877
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 633
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 721
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 709
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 610
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 713
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 710
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 719
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 811
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 759
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 533
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 394
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 615
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 313
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 737
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 754
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 925
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 226
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 330
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 750
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 571
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 735
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 926
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 606
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 205
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 26 октября 11:50 (UTC+04), В мире 819
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 26 октября 11:32 (UTC+04), Экономика 815
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 26 октября 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 847
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 26 октября 11:25 (UTC+04), Общество 1 033
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 26 октября 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 765
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 26 октября 11:22 (UTC+04), Общество 4 976
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:20 (UTC+04), Политика 5 688
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 26 октября 11:11 (UTC+04), Общество 2 141
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:04 (UTC+04), В мире 854
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 26 октября 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 867
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 26 октября 10:48 (UTC+04), Экономика 831
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 26 октября 10:36 (UTC+04), Спорт 630
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 26 октября 10:25 (UTC+04), Экономика 843
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 26 октября 10:23 (UTC+04), Общество 644
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 26 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 26 октября 10:02 (UTC+04), Общество 703
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 26 октября 09:58 (UTC+04), В мире 858
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 26 октября 09:50 (UTC+04), Политика 6 281
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 26 октября 09:39 (UTC+04), Общество 1 012
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 26 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 720
В двух районах Баку не будет света 26 октября 09:31 (UTC+04), Общество 876
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 26 октября 09:22 (UTC+04), Спорт 743
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 26 октября 09:17 (UTC+04), В мире 908
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 26 октября 08:50 (UTC+04), Экономика 927
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 26 октября 08:31 (UTC+04), В мире 951
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 26 октября 08:12 (UTC+04), Общество 834
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 26 октября 08:00 (UTC+04), В мире 7 374
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 26 октября 07:46 (UTC+04), Общество 724
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 26 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 26 октября 07:19 (UTC+04), Туризм 646
Названа причина иметь два смартфона 26 октября 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 717
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 394
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 26 октября 04:58 (UTC+04), Медицина 699
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 26 октября 03:45 (UTC+04), Спорт 805
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 26 октября 02:31 (UTC+04), В мире 1 011
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 26 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 100
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 26 октября 00:38 (UTC+04), В мире 1 114
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 26 октября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 922
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 862
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 787
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 158
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 1 034
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 1 110
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 1 111
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 565
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 018
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 226
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 125
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 296
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 1 112
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 1 096
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 122
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 161
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 335
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 246
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 1 204
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 5 142
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 342
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 885
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 1 221
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 877
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 267
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 825
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 859
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 240
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 856
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 875
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 1 223
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 163
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 771
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 177
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 1 095
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 776
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 739
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 141
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 805
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 837
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 810
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 180
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 817
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 353
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 232
Еще новости