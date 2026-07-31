https://news.day.az/azerinews/1851238.html AMB inflyasiya proqnozlarını açıqlayıb 2028-ci ilin iyun ayında inflyasiyanın 4,4 faiz olacağı gözlənilir. Trend-in tədbirdəki müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
AMB inflyasiya proqnozlarını açıqlayıb
2028-ci ilin iyun ayında inflyasiyanın 4,4 faiz olacağı gözlənilir.
Trend-in tədbirdəki müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"2026 ci ilin sonuna inflayisyanın 6,1 faiz , 2027-ci ildə isə 5,8 faiz olacağı proqnozlaşdırılır", - sədr vurğulayıb.
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