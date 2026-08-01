https://news.day.az/azerinews/1851465.html Sabunçuda qadın qətlə yetirildi: Oğlu şübhəli bilinir Bu gün səhər saatlarında Sabunçu qəsəbəsində qətl hadisəsi qeydə alınıb. Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, qəsəbədə yerləşən evlərin birində 1972-ci il təvəllüdlü Sevinc Məmmədova aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.
Sabunçuda qadın qətlə yetirildi: Oğlu şübhəli bilinir
Bu gün səhər saatlarında Sabunçu qəsəbəsində qətl hadisəsi qeydə alınıb.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, qəsəbədə yerləşən evlərin birində 1972-ci il təvəllüdlü Sevinc Məmmədova aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən oğlu, 1992-ci il təvəllüdlü Elvin Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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