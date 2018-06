"Картинная галерея" Day.Az: Оазис во времени - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Густаво Фернандеса.

Густаво Фернандес - португальский художник-гиперреалист. Родился в Лиссабоне в 1964 году. Провел 13 лет в Канаде в периоды с 1975 по 1979 и с 1981 по 1989 год. Учился по программам изобразительное и графическое искусство в Доусонском колледже и изучал методы и приемы живописи Бетти Эдвардс "Drawing from the Artist within" и "The Natural way to draw" Николидеса в Монреале.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.