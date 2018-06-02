Баку объединил Европу в одном городе Eurovillage 2018 - ФОТО

Праздник европейской культуры Eurovillage - Европейский Городок 2018 открылся на Бакинском бульваре в рамках празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Европейский городок - площадка, где представлены в миниатюре все страны-члены Европы. Eurovillage, который проводится с 2013 года, организован представительством Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС в Баку.

На открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, послы стран отметили важность реализации проекта с целью налаживания мостов культуры и взаимоотношений между народами.

"Азербайджан всегда поддерживал и поддерживает идеи мультикультурализма, этнического и религиозного равенства, являясь местом сосредоточения культурных особенностей всего человечества. Сегодня наша страна является местом мирного сосуществования людей из разных частей мира, представителей разных верований, и мы продолжим придерживаться этих принципов", - отметил Абульфас Гараев.

"Цель проекта - создать возможность продемонстрировать свою культуру, искусство, историю и традиции европейским странам. Eurovillage является прекрасной возможностью для тех, кто хочет больше узнать о Европейском Союзе (EC) и его ценностях, о многолетнем сотрудничестве и партнерстве ЕС и Азербайджана. Откройте для себя Европу в Баку!", - отметил Кестутис Янкаускас

Гости с большим интересом осмотрели павильоны стран-членов ЕС и представленную программу. В рамках Eurovillage проводятся виртуальные туры по странам Европы, уроки национальных и европейских танцев, караоке, школа языков с представителями посольств и культурных центров, познавательные шоу, включающие химические и физические эксперименты, фейс- и хна-арт, мастер-класс по лепке различных фигур, плетению венков и гончарному делу, создание различных предметов 3D ручкой и многое другое.

Здесь можно приятно провести время с друзьями и забивать голы с футболистами на специальной площадке, организуемой AFFA, а также увидеть кулинарное шоу приготовления знаменитых европейских блюд. Различные виды народного искусства и библиотека, коллекции национальных платьев, роспись национальными орнаментами, многочисленные конкурсы и викторины, победители которых отмечаются специальными призами, вызывают самые позитивные эмоции.

Завершится Eurovillage 2018 музыкальной программой с участием азербайджанского рэпера Мири Юсифа и итальянской поп-певицы Ингрид.

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