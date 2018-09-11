Музей восковых фигур мадам Тюссо глазами азербайджанца - ФОТО

Day.Az представляет читателям фоторепортаж Trend из Музея восковых фигур в Стамбуле.

Он был открыт в ноябре 2016 года в стамбульском отеле Grand Pera и стал 21-м по счету филиалом знаменитого музея. Самый первый музей был открыт в Лондоне в 1835 году. В этом музее посетители могут увидеть скульптуры Мустафы Кемаля Ататюрка (первого президента Турецкой Республики), султанов Османской Империи (султана Сулеймана Великолепного и Мехмеда Завоевателя), Сабихи Гёкчен (первая в Турции женщина-пилот, в честь которой назван аэропорт), турецких звезд Кыванч Татлытуг, Берен Саат, Керем Бурсин и Барыш Манчо, спортсменов Арда Туран и Хидайят Тюркоглу. Всего же в музее Мадам Тюссо 55 восковых скульптур. Это не только известные люди Турции, здесь также находятся фигуры знаменитостей со всего мира. Спортсмены, актеры, политики, певцы и музыканты - Брэд Питт и Анджелина Джоли, Одри Хепберн и Мэрилин Монро, Рианна и Бейонсе, Лионель Месси и Усейн Болт, Мухаммед Али и Дэвид Бекхэм, Джулия Робертс и Боб Марли, Рафаэль Надаль и Мария Шарапова, Альберт Эйнштейн и Стив Джобс, и другие.

Интересно, что в отличие от других музеев в этой галерее экспонаты можно не только трогать, но даже обнимать их.

Изготовление одной восковой фигуры занимает около четырех месяцев, стоит приблизительно 50 тысяч долларов и в ее производстве задействовано 30 профессионалов. Все фигуры создаются в центральном филиале в Лондоне, а уже потом отправляются по месту назначения в другие города мира. Сложность изготовления еще и в том, что после застывания воск имеет свойство уменьшаться, поэтому фигуры изготавливаются в несколько большем формате, чем оригинал. Важна каждая мелочь: цвет кожи и глаз, татуировки, шрамы и все самые незаметные отличительные черты. Сначала формируется глиняный макет, работа над которым занимает 350 часов, и только потом в полученную форму заливается воск. Таким образом, отливаются голова, руки и другие необходимые конкретному персонажу части тела. Улыбками фигур занимаются зубные техники, они изготавливают зубы из акрила и придают им эквивалентный оригиналу оттенок. Глаза тоже делают из акрила, зрачки раскрашиваются вручную по предоставленным фотографиям. Учитывается даже расположение сосудов, их имитируют тонкие шелковые волокна. После подбора точного цвета волос (в качестве материала используются только человеческие волосы) и закрепления на голове, волосы моют, подстригают и придают им нужную форму. На последнем этапе происходит монтаж головы и рук, фигуры одевают и везут в фотостудию. Фотографии отправляют звезде (если конечно человек жив) для оценки и одобрения. После внесения корректировок, если таковые требуются, восковая фигура занимает свое место в музее.

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