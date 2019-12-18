В Союзе композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Эртогрула Джавида. Здесь прошла презентация 12 -томного издания "Памятники нематериального культурного наследия и Эртогрул Джавид", а также нотного сборника из произведений азербайджанских композиторов под названием "На слова Гусейна Джавида". Мероприятие было организовано Союзом композиторов Азербайджана совместно с Национальной Академией Наук Азербайджана и Домом-музеем Гусейна Джавида.

Открывая мероприятие, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде сказала, что, несмотря на короткую жизнь - всего 24 года, Эртогрул Джавид своей многообразной и богатой деятельностью внес заметный вклад в азербайджанскую культуру.

"Тяготы и лишения, напряженная социально-политическая жизнь 20-30-х годов прошлого века, трагическая атмосфера тех лет еще более сократили эту и без того короткую жизнь. Печальные события, сопровождавшие его, не сломили Эртогрула Джавида, он сумел получить образование, писал, создавал, исследовал, как и все гении, торопился жить. Хотя физическая жизнь его оказалась коротка, - творческая, художественная жизнь Эртогрула Джавида имеет долгую жизнь и всегда привлекает к себе внимание любителей искусства и исследователей. Несмотря на то, что он был сыном выдающегося поэта, великого драматурга и мыслителя Гусейна Джавида, он никогда не прятался за славу своего отца и заслужил уважение и признание за счет своего таланта", - сказала она.

В 1941 году, окончив Азербайджанский Педагогический институт, Эртогрул Джавид для получения высшего музыкального образования поступает в Азербайджанскую Государственную консерваторию, где обучается в классе Узеира Гаджибейли. Одновременно он преподает в музыкальной школе при консерватории, а также занимается собиранием, записью и исследованием национального музыкального фольклора. Будучи участником Научно-исследовательского кабинета музыки, он выезжает в различные регионы республики, где ему удается собрать интересные фольклорные образцы разных жанров, а также примеры, относящиеся к устному литературному народному творчеству. Проработав собранный материал, пишет исследовательские очерки.

На презентации в Союзе композиторов, посвященной 100-летию юбиляра, было представлено нотное издание "Музыкальные сочинения Эртогрула Джавида", которое входит в цикл "Летопись жизни и творчества Эртогрула Джавида". Здесь опубликованы около сорока его музыкальных произведений, которые ранее в рукописном виде хранились в Доме-музее.

Директор Института рукописей Академии Наук Азербайджана, академик Теймур Керимли в своем выступлении подчеркнул, что Эртогрул Джавид своей разносторонней деятельностью оставил неизгладимый след в азербайджанской культуре. Особо неоценимы его заслуги, отметил Т. Керимли, в деле собирания, систематизации и исследования замечательных образцов фольклора.

Обширную информацию о жизни и творчестве Эртогрула Джавида в своем выступлении представила директор Дома-музея Гусейна Джавида, заслуженный работник культуры, доктор филологических наук Гюльбяниз Бабаханлы. Она подчеркнула особые заслуги Э.Джавида как музыковеда, художника и исследователя фольклора.

"В Доме-музее Гусейна Джавида бережно хранится и личный архив Эртогрула Джавида, - отметила она. - В связи с его юбилеем в этом году были инициированы новые исследования, получившие свое воплощение в таких изданиях, как "Музыкальные сочинения Эртогрула Джавида" и "Сборник статей Эртогрула Джавида".

Гюльбяниз Бабаханлы также подчеркнула, что и в предъюбилейные годы Домом-музеем были подготовлены и выпущены в свет некоторые издания: многотомник "Памятники нематериальной культуры Азербайджана и Эртогрул Джавид", "Учебник "Школа игры на балабане" и Эртогрул Джавид", "Нотные записи народных песен Эртогрула Джавида", "Незавершенные сочинения Эртогрула Джавида".

На мероприятии своими воспоминаниями о встречах с Эртогрулом Джавидом поделился народный артист Азербайджана, профессор, композитор Тофик Бакиханов.

Здесь также выступила ответственный секретарь Союза композиторов, доктор искусствоведения Джамиля Гасанова и другие лица, говорившие о значении творчества Эртогрула Джавида, о музыкальных произведениях, написанных на тексты Гусейна Джавида.

О многочисленных мероприятиях, организованных и проводимых в связи со 100-летием Эртогрула Джавида на родине юбиляра - в Нахчыване, рассказал руководитель Постоянного Представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров. Он также поблагодарил Союз композиторов Азербайджана за организацию интересного и содержательного вечера.

В музыкальной части мероприятия прозвучали "9 вариаций" и "Прелюдии" для фортепиано Эртогрула Джавида в исполнении молодого пианиста , лауреата международных конкурсов Фагана Гасанли, а также вокальная композиция Эльнары Дадашевой "Mənim Tanrım" на слова Г. Джавида (солистка - Эльмира Рагимова) и романс Назима Гулиева "Ellər, ay ellər", также написанный на текст Гусейна Джавида (солистка - Нурийя Гусейнова).

Н. Гасымова