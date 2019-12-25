Национальный бренд одежды "Galamkari style" Руслана Гусейнова и Фуада Джабраилова скоро презентует новую коллекцию. Этот бренд, напрямую связанный с азербайджанской культурой, поражает своей красотой и идеей не только азербайджанцев, но и иностранцев.

Day.Az уже рассказывал о Руслане и Фуаде, основателях "FR collectıon" - коллекции старинных азербайджанских изделий из текстиля, о том, как эти молодые люди начали собирать коллекцию, почему именно текстильные изделия и каковы их мечты. А сегодня мы расскажем о том, как они создали бренд "Galamkari style".

"Почти год назад мы начали создавать бомберы методом гелемкари, когда все принты на ткани создаются вручную. Тогда мы почти 2 недели учились искусству гелемкари в Исфахане (Иран), потому что это мастерство сохранилось лишь там. Это очень трудоемкий процесс - специальными штампами наносятся краски на ткань, потом ткань выпаривается, моется и т.д. Но результат того стоит. Получаются красивые, оригинальные узоры.

Мы используем азербайджанские орнаменты в принтах. Если посмотреть на бомберы, то там можно увидеть элементы, которые встречаются в наших коврах, древней архитектуре. Мы также делаем композиции на свитшотах - принты, созданные методом гелемкари, вырезаются и пришиваются на ткань. А теперь мы по многочисленным просьбам создали еще и предметы женского гардероба, пальто и юбки, ткань которых также создана этим методом", - рассказал Day.Az Руслан.

В марте 2018 года бренд Galamkari style был приглашен на Tajikistan Fashion Week. Тогда они представили бомберы, свитшоты, спортивные сумки, платки с нашими принтами, дополнили их широкими штанами в стиле "дервиша" и брюками с короткими штанинами, а также создали аксессуары - булавки с "гез мунджугу" и медальоны.

"Наш учитель в Иране подарил нам штамп в форме буты, который остался ему от деда. Этот штамп стал эмблемой нашего бренда. Для своих принтов мы заказали новые штампы с национальными орнаментами, и сейчас ткани для одежды готовятся в Иране. У нас никто этим не занимается, а нам самим делать это слишком затратно. Поэтому сейчас мы создаем ткани в Исфахане, но шьем одежду вместе с Русланом сами. Мы оставили слово Galamkari в названии нашего бренда, потому что делаем основной акцент именно на этом искусстве. Это мастерство зародилось в Индии, перешло в Иран, а оттуда к нам. У нас это искусство существовало со времен Сефевидов до 19-го века. Во времена царской России штампы из Азербайджана вывезли, сказав, что будут производить ткани для всего Закавказья, и после этого искусство гелемкари в Азербайджане исчезло. У нас оно существовало в Баку, Шамахы и Нахчыване. А теперь осталось лишь в Исфахане и Индии", - рассказал Фуад.

Отметим, что в скором времени ребята презентуют новую коллекцию, которая никого не оставит равнодушным.