https://news.day.az/culture/1195196.html В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО

В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО

Культура, 18 января 2020 14:41 217

В Культурном центре Службы государственной безопасности в Баку состоялась грандиозная премьера оперы "Mübariz", посвященная героизму Национального героя Мубариза Ибрагимова и памяти о шехидах Карабахской войны, организованная телеканалом Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьера была встречена яркими овациями зрителей, которые в завершении скандировали "Азербайджан! Азербайджан! Азербайджан!".

Главную партию исполнил автор идеи проекта и директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов, который отметил, что проект направлен на патриотическое воспитание и внесет свой вклад в развитие классического искусства страны.

"Со дня трагедии 20 Января прошло 30 лет - эта дата вписана в историю нашего народа как скорбная и печальная, но одновременно и как славная и героическая страница. В ночь с 19 на 20 января 1990 года наши шехиды своей кровью создали новую историю Азербайджана. Это - история великого мужества и национального возрождения. Светлая память о наших героях и шехидах Карабахской войны будет жить вечно в сердце азербайджанского народа. Азербайджан стал независимым государством, находится на пути развития и процветания", - отметил Рамиль Гасымов.

Партии в опере также исполнили заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Сабина Арабли, Турал Агасиев, вокалисты Талех Яхъяев, Шабан Джафаров, Эльчин Ахадзаде и Айдан Гасанова. Автор либретто - поэт Шахин Мусаоглу, музыка - композитор Нармин Нагиева, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева. Балетмейстер - постановщик - заслуженный артист Джейхун Губадов, художник-постановщик - Фарид Наджафов. В спектакле принял участие заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио ( хормейстер Шахла Алекберова).

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