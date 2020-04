Композитор из Германии представила "Сары гялин", поддержав Азербайджан в борьбе с коронавирусом

Азербайджанский композитор Хадиджа Зейналова, которая живет и работает в Германии, в своем видеообращении поддержала соотечественников в борьбе с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она также поделилась видеоматериалом - композицией Sari gelin в исполнении международного ансамбля Bridge of Sound, который был представлен в Германии и других странах мира в рамках проекта Pictures from Land of Fire ("Картины из Страны огней").

"Дорогие соотечественники, давайте в эти тяжелые дни побережем себя, близких и родных, будем оставаться дома, поддержав свой народ и Президента Азербайджана. Несмотря на то, что на протяжении около 15 лет живу в Германии, мое сердце всегда бьется в унисон с Азербайджаном. Пропагандировать Азербайджан во всем мире на самом высоком уровне - это долг каждого азербайджанца. И я как композитор и творческий человек стараюсь богатое культурное наследие Азербайджана достойно пропагандировать не только в Германии и Европе, но и во всем мире. Желаю всем крепкого здоровья. Наша сила в единстве!", - отметила она.

Проект реализован нашей соотечественницей, проживающей в Германии, художественным руководителем ансамбля Bridge of Sound Хадиджей Зейналовой при содействии мэрии Детмольда и министерства культуры региона Северный Рейн-Вестфалия.

Хадиджа Зейналова - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Является основателем и художественным руководителем музыкального ансамбля Birdge of Sound. Член Союза композиторов Азербайджана, основатель и художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Ее произведения исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.