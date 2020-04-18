Впереди нас ждут выходные, которые, скорее всего, продлятся. Мы собрали 20 популярных азербайджанских фильмов, которые можно пересмотреть в эти дни.

Отметим, что большое количество отечественных фильмов вы можете найти на DayTube.

"Аршин мал алан" (1945 г.)

Режиссёры: Рза Тахмасиб, Николай Лещенко

Автор сценария: Сабит Рахман

В главных ролях: Рашид Бейбутов, Лейла Джаванширова, Алекпер Гусейнзаде, Исмаил Эфендиев, Минаввер Калантарлы, Лютфали Абдуллаев, Фатьма Мехралиева, Мирза Ага Алиев и др.

Композитор: Узеир Гаджибеков

Хореограф: Алибаба Абдуллаев

"Аршин мал алан" - советская азербайджанская музыкальная комедия, по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибекова. Фильм был дублирован на 86 языков.

На Востоке жених не мог увидеть лица невесты до свадьбы, и потому герой фильма - Аскер, богатый молодой человек, по совету своего друга Сулеймана переодевается в уличного торговца тканями, "аршинмалчи". Эти торговцы, продавая товар, заходили в дома, где женщины и девушки, выбирая и рассматривая у них ткани, не закрывали своих лиц. Теперь Аскер мог зайти в любой двор и выбрать себе невесту. В фильме много комедийных положений, песен, юмора, а главное - всё кончается хорошо для героев!

"Бахтияр" (1955 г.)

Режиссёр: Лятиф Сафаров

Автор сценария: Борис Ласкин, Николай Рожков

В главных ролях: Рашид Бейбутов, Тамара Чернова, Фахри Мустафаев, Агасадых Герайбейли, Мамедрза Шейхзаманов, Исмаил Эфендиев, Константин Мякишев, Татьяна Пельтцер, Лютфи Мамедбеков, Мухлис Джанизаде, Исай Гуров и др.

Композитор: Тофик Гулиев

"Бахтияр", или "Любимая песня" ("Bəxtiyar") - азербайджанский советский фильм 1955 года.

Герой фильма Бахтияр Мурадов обладает прекрасным голосом и мечтает стать нефтяником, как и его отец. Он становится буровым мастером, а его любимая девушка Саша Верховская уезжает в Москву поступать в геологоразведочный институт. Соперник Бахтияра - толстяк Юсуф, едет вместе с ней, мечтая посвятить себя торговому делу. Уже работая на нефтяных промыслах Бахтияр попадает в руки жуликоватого директора клуба Агабалы, который использует его талант в своих корыстных целях. Во время одного из своих эстрадных выступлений Бахтияр срывает голос и понимает, что пение это не только талант, но и тяжёлый труд и решает поступать в консерваторию. Однако всё складывается таким образом, что певец не может не петь, торгаш не может не торговать, а любимая не может забыть любимого.

"Не та, так эта" (1958 г.)

Режиссёр: Гусейн Сеидзаде

Автор сценария: Сабит Рахман

В главных ролях: Алиага Агаев, Тамара Гёзалова, Ариф Мирзакулиев, Лютфали Абдуллаев, Ахмед Ахмедов, Моллага Бабирли, Агасадых Герайбейли, Адиль Искендеров, Мустафа Марданов, Исмаил Османлы и др.

Композитор: Узеир Гаджибеков

Хореограф: Алибаба Абдуллаев

"Не та, так эта" ("O Olmasın, Bu Olsun") - музыкальный фильм, снятый по мотивам одноимённой музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

Действие фильма происходит в 1910 году в Баку. Богатый бакалейщик, немолодой вдовец Мешади Ибад хочет, чтобы юная Гюльназ, дочь проигравшегося в карты и разорившегося бека, вышла за него замуж. Однако девушка любит студента Сервера. Мешади Ибад всеми способами пытается добиться своего: находит посредника, подкупает людей, но в конце концов женится на служанке своей несостоявшейся невесты.

"Мачеха" (1958 г.)

Режиссёр: Абиб Исмаилов

Автор сценария: Абиб Исмаилов, Анна Ян

В главных ролях: Джейхун Мирзоев, Наджиба Меликова, Фатех Фатуллаев, Алескер Алекперов, Насиба Зейналова и др.

Композитор: Тофик Гулиев

Мачеха ("Ögey ana") - художественный фильм, снятый в 1958 году режиссёром Абибом Исмаиловым.

В одно из азербайджанских сёл, где живёт юный Исмаил, отец приводит жену Диляру, которая работает врачом, и её дочь Джамилю, ровесницу и сводную сестру Исмаила. Исмаил - известный озорник в селе и всё время дразнит Джамилю, а мачеху не любит. Но ещё больше он начинает её ненавидеть после того, как Диляра показывает его отцу школьный дневник Исмаила, в котором одни двойки. За это отец Исмаила, Ариф не берёт Исмаила с собой в горы, где он руководит строительством дороги. Однажды Исмаил подбрасывает Джамиле летучую мышь, за то, что та пожаловалась на него маме. Диляра, узнав об этом, наказывает непослушного мальчика. Мнение Исмаила о мачехе начинает меняться, когда он видит, как она спасла жизнь тяжело больному человеку. Он тайком делает уроки и постепенно привыкает к новой "маме". Во время очередной детской забавы - в игру наперегонки - Исмаил предлагает Джамиле перейти через речку, и девочка, упав в воду, тяжело простужается. Исмаила мучает совесть. Но тут он вспоминает, как его лечила его бабушка, напоив чаем из шиповника, растущего в горах. Исмаил мчится в горы, не зная, что там проводятся взрывные работы по строительству дороги. Диляра узнаёт о том, куда побежал Исмаил, и бежит за ним, но не успевает. Во время взрыва Исмаил получает тяжёлое ранение. Потеряв очень много крови, Исмаил находится на грани смерти. Но Диляра делает ему переливание крови, тем самым сохранив ему жизнь. Очнувшись, Исмаил обнимает Диляру, назвав её мамой, а не мачехой, как он это делал раньше.

"Телефонистка" (1962 г.)

Режиссёр: Гасан Сеидбейли

Автор сценария: Исидор Анненский, Гасан Сеидбейли

В главных ролях: Раиса Недашковская, Нодар Шашик-оглы и др.

Композитор: Тофик Гулиев

"Телефонистка" ("Telefonçu Qız") - художественный фильм, снятый по сценарию Исидора Анненского, написанному по одноимённой повести советского писателя и кинорежиссёра Гасана Мехти оглы Сеидбейли.

Картина рассказывает о сложной судьбе девушки, которая пережила личную драму, об её трудовых буднях, любви, мечтах. Она нашла в себе силы преодолеть все трудности и начать жить сначала.

"Где Ахмед?" (1963 г.)

Режиссёр: Адиль Искендеров

Автор сценария: Сабит Рахман

В главных ролях: Сиявуш Шафиев, Тохфа Азимова, Мамедрза Шейхзаманов, Наджиба Меликова, Эльхан Касимов, Нона Пачуашвили, Мустафа Марданов, Ага Гусейн Джавадов, Лютфали Абдуллаев, Эльданиз Зейналов, Елена Толстова и др.

Композиторы: Рауф Гаджиев, Тофик Гулиев

Хореограф: Алибаба Абдуллаев

"Где Ахмед?" ("Əhməd Haradadır?") - азербайджанская кинокомедия.

Герои фильма мастер Ахмед и доярка Лейла выступают против старых традиций и обычаев, желая по своему строить свою личную жизнь. Приехавший в гости к родителям Ахмед, узнаёт, что его намереваются женить, не спросив его мнения. Возмущённый этим, он покидает родительский дом. Такая же ситуация складывается и у Лейлы, которую хотят насильно выдать замуж, и она уезжает в город. Родители Ахмеда отправляются на его поиски, встречаясь во время скитаний со множеством людей. Между тем Ахмед и Лейла встретились, познакомились и полюбили друг друга. Нашедшие их родители были счастливы, узнав об этом.

"Чернушка" (1966 г.)

Режиссёр: Шамиль Махмудбеков, Руфат Шабанов

Авторы сценария: Шамиль Махмудбеков, Иосиф Прут

В главных ролях: Севиль Зейналова, Лейли Ахундова, Шафига Мамедова, Раиса Удовикова, Олег Хабалов, Джаббар Алиев, Фатех Фатуллаев и др.

Композитор: Рауф Гаджиев

"Чернушка" ("Qaraca Qız") - азербайджанский советский полнометражный фильм режиссёров Шамиля Махмудбекова и Руфата Шабанова, снятый на киностудии "Азербайджанфильм", повествующий о трагической жизни смелой и доброй девочки-сироты (Туту).

Родители маленькой девочки Туту погибли в результате землетрясения, и её подобрали бродячие актёры цыгане-гарачи. Вскоре Туту (как её назвала её новая семья) также становится частью этого музыкального и актёрского мира. В то время, как её приёмный отец показывает трюки с медведем, Туту исполняет танцы, но однажды, когда выпивший отец разозлил медведя, тот его убил. Гарачи, с которыми жила Туту, жили на владениях Селим-бека, у которого была дочь Хадиджа - ровесница Туту. Туту после смерти отчима жила у садовника бека - дедушки Пири, который заботился о ней как о родной внучке. Вскоре Хадиджа и Туту подружились, однако жена бека была против дружбы её дочери с цыганкой, и однажды, когда она увидела, что девочки танцуют вместе под цыганскую музыку, то, рассердившись, ударила Туту. Хадиджа же выбежала в сад, где её ужалила змея. Услышав крик девочки, Туту прибежала на помощь и высосала яд из ранки, чем спасла жизнь своей подруги, однако, к сожалению, яд всё-таки попал в организм Туту через ссадину на губе, оставшейся после пощёчины матери Хадиджи. Несмотря на старания врача, Туту умирает.

"Последняя ночь детства" (1968 г.)

Режиссёр: Ариф Бабаев

Автор сценария: Максуд Ибрагимбеков

В главных ролях: Анвар Гасанов, Сиявуш Шафиев, Тофик Мирзоев, Меги Кежерадзе и др.

Композитор: Полад Бюльбюль-оглы

"Последняя ночь детства" ("Uşaqlığın son gecəsi") - художественный фильм азербайджанского режиссёра Арифа Бабаева, снятый в 1968 году на киностудии "Азербайджанфильм". Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Максуда Ибрагимбекова, опубликованного в том же году.

Мурад и Рустам являются двоюродными братьями. Мурад только окончил школу. Однако поступить в институт ему не удалось. Рустам же, только окончивший институт, работает прорабом на мясокомбинате. Он устраивает Мурада туда обычным рабочим. Но вскоре выясняется, что на мясокомбинате не всё гладко. Дело в том, что прораб ночной смены Руфат тайно по ночам крадёт со своими сообщниками мясо. Однажды ночью Мурад видит это. Но Руфат угрожает Мураду и тот обещает никому не рассказывать. Вскоре Рустама назначают на должность начальника ночной смены. Руфат понимает, что такая замена может всё им испортить. Тогда он прибегает к помощи своей сообщницы Эли. Зная, что Рустам испытывает к ней чувства, он просит её украсть у Рустама ключи от склада. Однако, Мурад рассказывает всё Рустаму. Они застают Руфата на месте преступления...

"Наш учитель Джабиш" (1969 г.)

Режиссёр: Гасан Сеидбейли

Автор сценария: Максуд Ибрагимбеков

В главных ролях: Сулейман Алескеров, Шафига Мамедова, Мухтар Маниев, Сафура Ибрагимова, Насиба Зейналова, Алиага Агаев и др.

Композитор: Эмин Сабитоглу

"Я помню тебя, учитель", или "Наш учитель Джабиш" ("Bizim Cəbiş müəllim") - художественный фильм азербайджанского режиссёра Гасана Сеидбейли, снятый в 1969 году на киностудии "Азербайджанфильм". Основой для сценария кинофильма стал рассказ Максуда Ибрагимбекова "1001-я ночь войны".

Фильм повествует о судьбе бакинского школьного учителя в годы Великой Отечественной войны. Это первый фильм Сеидбейли, который он снимал не по своему сценарию.

"Хлеб поровну" (1969 г.)

Режиссёр: Шамиль Махмудбеков

Автор сценария: Алла Ахундова

В главных ролях: Кямран Раджабли, Туна Намазова, Фируз Алиев, Мирзага Мирзоев, Чингиз Кулиев, Садая Мустафаева, Фазиль Салаев, Ага Гусейн Джавадов, Гусейнага Садыгов и др.

Композитор: Васиф Адыгёзалов

Хлеб поровну ("Şərikli çörək") - азербайджанский советский фильм.

Действие происходит в конце Великой отечественной войны. Вагиф, мальчик с бакинского двора, на несколько дней остался один. Он потерял хлебные карточки. Чтобы заработать на хлеб, ему приходится таскать воду соседей, торговать водой на базаре. Вагиф теряет близкого человека. Но во всех испытаниях рядом с мальчиком были друзья, готовые поддержать поделиться последним куском хлеба.

"День прошел" (1971 г.)

Режиссёр: Ариф Бабаев

Автор сценария: Анар

В главных ролях: Лейла Шихлинская, Гасан Мамедов, Гасан Турабов, Чингиз Алиоглу и др.

Композитор: Эмин Сабитоглу

День прошёл ("Gün keçdi") - советская мелодрама с элементами драмы 1971 года производства киностудии "Азербайджанфильм".

Фильм рассказывает о неизменной любви двух наших современников. Сюжет основан на судьбе двух героев, которые любят друг друга искренне, никогда не изменяя супружеской верности. Фильм отражает настроение героев. Эсмер кажется счастливой - у неё есть всё: любящий муж Джамал, дочь и друзья, но она несчастна, ибо не может найти место в жизни. В конце фильма был показан философский смысл, ибо невозможно жить в одиночестве с прошлым, детскими воспоминаниями и будущим каждого человека.

"Насими" (1973 г.)

Режиссёр: Гасан Сеидбейли

Автор сценария: Иса Гусейнов

В главных ролях: Расим Балаев, Мухтар Маниев, Юсиф Велиев и др.

Композитор: Тофик Гулиев

"Насими" ("Nəsimi") - советский азербайджанский исторический фильм режиссёра Гасана Сеидбейли о жизни и творчестве поэта и философа Имадеддина Насими, посвященный 600-летию со дня рождения классика.

Фильм был снят на киностудии "Азербайджанфильм". Премьера фильма состоялась 14 июля 1975 года в Москве. В 2019 году фильм был отреставрирован в стандарте HD.

"Яблоко как яблоко" (1975 г.)

Режиссёр: Ариф Бабаев

Автор сценария: Алла Ахундова

В главных ролях: Гусейнага Садыгов, Фазиль Салаев, Сергей Филиппов, Гасан Мамедов, Сафура Ибрагимова, Гаджибаба Багиров, Инара Гулиева, Джамиль Кулиев, Талят Рахманов и др.

Композитор: Рамиз Миришли

"Яблоко как яблоко" ("Alma almaya bənzər") - лирическая комедия советского режиссёра Арифа Бабаева, снятая в 1975 году на киностудии "Азербайджанфильм".

Фильм повествует о том, как старый садовник вывел сорт волшебных яблок без косточек, приносящих людям счастье.

"Свекровь" (1978 г.)

Режиссёр: Гусейн Сеидзаде

Автор сценария: Аждар Ибрагимов, Маргарита Малеева

В главных ролях: Насиба Зейналова, Инара Гулиева, Ильхам Намик Камал, Фуад Поладов, Таниля Ахмерова и др.

Композитор: Тофик Гулиев

"Свекровь" ("Qayınana") - музыкальная комедия, снятая в 1978 году на киностудии "Азербайджанфильм" Гусейном Сеидзаде по мотивам одноименной пьесы Меджида Шамхалова. В основе комедии лежит семейный конфликт на бытовую тему.

Главная героиня комедии - тётушка Джаннет представляет собой властного и старосветского матриарха простой бакинской семьи, придирчивую свекровь. Ей ни в чём не может угодить Севда, жена её сына Аяза. Когда Севде всё это надоедает, она просит Аяза увести её из дома. Близкий друг семьи - Ильгар предоставляет Севде с ребёнком свою дачу и создаёт план, как проучить привередливую свекровь. По плану, Аяз представляет матери свою новую невесту Афет, которая на самом деле - актриса и певица Зарифа. Афет обладает, на первый взгляд, всеми качествами, которые Джаннет не могла найти в Севде. С радостью свекровь соглашается на этот "брак". Пока же Аяз, под видом командировки, бывает на даче с Севдой, Зарифа в роли Афет превращает жизнь привыкшей командовать всеми тётушки Джаннет в ад. Не выдержав выходок новой невестки, Джаннет просит сына привести обратно Севду. Она мирится с Севдой. Комедия заканчивается счастливым ужином в семейном кругу, на которой присутствует и Зарифа, но представленная тетушке Джаннет уже как невеста Ильгара.

"Бабек" (1979 г.)

Режиссёр: Эльдар Гулиев

Автор сценария: Энвер Мамедханлы

В главных ролях: Расим Балаев, Гасан Турабов, Амалия Панахова, Тамара Яндиева, Шахмар Алекперов, Мамед Вердиев, Хамид Азаев, Энвер Гасанов и др.

Композитор: Полад Бюльбюль-оглы

"Бабек" ("Babək") - художественный кинофильм, созданный в 1979 году киностудиями "Азербайджанфильм" и "Мосфильм".

Действие фильма происходит в IX веке. В фильме описана история жизни Бабека, согласно сюжету фильма возглавлявшего движение хуррамитов против Арабского халифата, которое представлено как азербайджанское народно-освободительное движение. События фильма представляют период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых, согласно сюжету, вместе с азербайджанцами сражались арабы, курды, фарси и представители других народов за национальную независимость Азербайджана от Халифата под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены - и был казнён.

"Дорожное происшествие" (1980 г.)

Режиссёр: Тимур Бекирзаде

Автор сценария: Асим Джалилов

В главных ролях: Камиль Магерамов, Гамида Омарова, Вахтанг Панчулидзе, Софа Баширзаде и др.

Композитор: Полад Бюльбюль-оглы

Дорожное происшествие ("Yol əhvalatı") - советская комедийная мелодрама 1980 года производства киностудии "Азербайджанфильм".

Весёлый водитель Мустафа влюбился в красавицу Зумруд и хочет на ней жениться. Но её отцу, Гурбану Мустафа не нравится и он против этой свадьбы, но в конце-концов Мустафа идёт против отца и женится на Зумруд.

"Украли жениха" (1985 г.)

Режиссёр: Джейхун Мирзоев, Вагиф Мустафаев

Автор сценария: Мовлуд Сулейманлы

В главных ролях: Яшар Нуриев, Шамиль Сулейманов, Гасан Турабов, Гаджи Исмайлов, Натаван Мамедова, Сиявуш Асланов, Насиба Зейналова, Ариф Кулиев, Тамара Шакирова, Эльданиз Зейналов, Самандар Рзаев и др.

Композитор: Эмин Сабитоглу

"Украли жениха" ("Bəyin Oğurlanması") - азербайджанская советская музыкальная комедия 1985 года. В азербайджанскую деревню приезжает съёмочная группа, чтобы снять фильм о счастливой любви, главными исполнителями ролей которого становятся бывшие муж и жена. По ходу съёмок герои фильма восстанавливают свои чувства и с полной искренностью демонстрируют перед камерой сильную любовь друг к другу. В это же время в деревне идут приготовления к настоящей свадьбе. Юные Гасан и Ясэмен любят друг друга, но отец девушки, Исрафил, против свадьбы, поскольку он сам в молодости испытывал нежные чувства к матери юноши, но её за него не выдал отец. Намереваясь как можно скорее отснять настоящую свадьбу, съёмочная группа, наперекор желанию Исрафила, торопит приближение свадьбы молодых...

"Обручальное кольцо" (1991 г.)

Режиссер: Рамиз Азизбейли

Авторы сценария: Рамиз Азизбейли, Вагиф Самедоглу, Орхан Фикретоглу

В главных ролях: Афаг Баширгызы, Валех Керимов, Гюльшад Бахшиева, Айшад Мамедов, Франгиз Рагимбейли, Насир Садигзаде, Рафаэль Дадашов и др.

Композитор: Эльдар Мансуров

"Обручальное кольцо" ("Bəxt üzüyü") - полнометражный азербайджанский комедийный фильм, выпущенный в 1991 году. Сюжет фильма основан на одноименной драме азербайджанского писателя Вагифа Самадоглу.

"Тахмина и Заур" (1993 г.)

Режиссёр: Расим Оджагов

Автор сценария: Анар

В главных ролях: Мерал Конрад, Фахраддин Манафов и др.

Композитор: Эмин Сабитоглу

"Тахмина" ("Təhminə"), известный также как "Тахмина и Заур" ("Təhminə və Zaur") - художественный фильм азербайджанского режиссёра Расима Оджагова, снятый в 1993 году по мотивам романа Анара "Шестой этаж пятиэтажного дома".

Фильм рассказывает о страстном романе Заура и Тахмины, который приводит ко многим проблемам в консервативном обществе. Заур - сын известного и хорошо обеспеченного профессора Зейналлы влюбляется в Тахмину - разведенную женщину, которая работает на телевидении. Ею восхищаются многие её коллеги и друзья семьи Заура, что периодически вызывает ревность со стороны Заура.

Заур настолько влюблен в Тахмину, что даже летит в Ленинград, когда Тахмина отправляется туда по делам. Семья Заура осуждает отношения и пытается отвлечь Заура, женив его на дочери друга их семьи, Франгиз. Давление со стороны общества и непрерывные звонки матери Заура Тахмине в конечном итоге приводят к большим проблемам в их отношениях и страданиям Тахмины. Заур прислушивается к советам своих родителей, женится на Франгиз.

Из-за злоупотребления алкоголем у Тахмины начинаются проблемы со здоровьем и в конечном итоге она умирает от цирроза печени. В это время Заур был в Стамбуле: у них с Франгиз был медовый месяц. Когда он вернулся, его зять сообщает ему весть о кончине Тахмины. В финальной сцене фильма Заур, едя на рынок, вынимает список продуктов, составленный его женой и размышляет о том, что жизнь продолжается.

"Сон" (1993 г.)

Режиссёр: Фикрет Алиев

Автор сценария: Рафик Самандар

В главных ролях: Насиба Зейналова, Сиявуш Аслан, Яшар Нури, Зарнигяр Акикишиева и др.

Композитор: Азер Дадашев

"Сон" ("Yuxu") - азербайджанская комедия с элементами мелодрамы 2001 года производства киностудий Азербайджанфильм и Вахид.

Фильм был снят ещё в 1993 году, однако в 1994 году он был положен на полку по неизвестным причинам, наконец-таки указом Общенационального лидера Гейдара Алиева, в 2001 году состоялась его премьера.

Фильм посвящён любви двух молодых людей. История начинается со сна, когда Алиаббас увидел во сне, что похитил свою девушку, дочку начальника отдела полиции и рассказал своей бабушке. Заставшая их в этот момент молочница подхватила новость и начала пускать слухи по селу. Слухи дошли до полицейского участка и начальника отдела, который беспокоясь за свой имидж, приказал арестовать Алиаббаса. В один день Алиаббас сбежал из СИЗО и пропал без вести, кто-то распространил слух, что Алиаббас погиб и убитая горем бабушка Масма стала проклинать сотрудников милиции за преступление, которого не было. При прибытии Фараджова, Масма взяла вилы и пыталась прогнать его. Вскоре после этого, Алиаббас вернулся домой в военной форме и рассказал Масме, что после того как скрылся от полицейских, попал в город и пошёл в армию.

Н. Гасымова