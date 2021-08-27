Азербайджанский поэт удостоен медали Союза писателей и историков Центральной Азии

Азербайджанский поэт Сахиб Мамедов удостоен медали "Туран Биримдиги" Союза писателей и историков Центральной Азии "Янги Овоз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сахиб Мамедов удостоен медали за роман в стихах "За место в раю".

"На данный момент роман "За место в раю" не издан, он пока у меня находится в электроном формате. Для ознакомления с произведением я отправил его Союзу писателей и историков Центральной Азии. Роман им очень понравился, и было принято решение вручить мне столь значимую награду, как медаль "Туран Биримдиги". Очень приятно, что роман, над которым я работал более десяти лет, получил столь высокую оценку. "За место в раю" - это духовно-философский роман в стихах, я написал его строфой, которую вывел сам", - рассказал Trend Life Мамедов.

Азербайджанский поэт также отметил, что данная награда вдохновляет на будущие свершения, и станет стимулом для покорения новых творческих вершин.

По словам Сахиба Мамедова, в текущем году планируется издание романа "За место в раю".