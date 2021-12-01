В Баку почтили память народного художника Азербайджана Таира Салахова

Русский дом (Российский информационно-культурный центр) в Баку и Дом-музей Таира Салахова провели тематическую встречу, посвященную памяти народного художника Азербайджана и СССР, видного живописца Таира Салахова (1928-2021 годы). Об этом сообщили Trend в пресс-службе Русского дома, передает Day.Az.

Присутствующих на мероприятии поприветствовали советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин и начальник отдела представительства Россотрудничества в Азербайджане Дмитрий Егоров.



Своими воспоминаниями о народном художнике Таире Салахове поделились директор Дома-музея Таира Салахова Саадат Мирзоева, музыковед, педагог, публицист, преподаватель музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, член Союза композиторов Рая Аббасова, педагог Азербайджанской государственной академии художеств Наргиз Рзаева.



В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик с воспоминаниями о художнике его коллег из Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, где преподавал Таир Салахов.



С музыкальными номерами выступили Вагиф Курбанов (виолончель) и Нурида Новрузова (фортепиано), заслуженная артистка Джейла Сеидова (скрипка) и Захра Бадалбейли (фортепиано), струнный квартет симфонического оркестра имени Ниязи Дома звукозаписи при АзТВ.

Вела вечер музыкант, поэт, член Союза писателей Азербайджана Захра Бадалбейли.

По завершении мероприятия гости смогли ознакомиться с произведениями Таира Салахова, хранящимися в Доме-музее.



Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Таир Салахов - один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создавал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Таир Салахов скончался 21 мая 2021 года в Германии.