В Баку прошел вечер "Вагиф Мустафазаде и Уиллис Коновер"

В Университете ADA прошло мероприятие "Вагиф Мустафазаде и Уиллис Коновер", в рамках которого была представлена концертная программа, посвященная 82-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 - 16.12.1979), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был организован Университетом ADA и Благотворительным фондом имени Вагифа Мустафазаде.

На вечере было рассказано о знакомстве Вагифа Мустафазаде и Уиллиса Коновера. Как известно, в 1966 и 1967 годах Вагиф Мустафазаде дважды подряд удостаивался Гран-при Международного джазового фестиваля в Таллине. Именно тогда он впервые выступил на фестивале международного уровня и сразу же был замечен именитыми музыкантами XX века, в том числе и знаменитым американским музыкантом и критиком Уиллисом Коновером, который вел передачу Jazz Hour на радиостанции "Голос Америки" (был ведущим на протяжении сорока лет). После знакомства с Вагифом Мустафазаде Уиллис Коновер дважды запускал на радио "Голос Америки" концерт музыканта, а после его смерти даже посвятил ему часовую передачу. В ней ведущий признался, что Вагиф Мустафазаде - самый лиричный пианист, которого он слышал, назвав его одним из лучших пианистов мира.

Спустя много лет исполнительный директор Азербайджано-Американского музыкального фонда Джамиля Джавадова-Шпицберг нашла в архиве Уиллиса Коновера в Северном Техасе запись часового концерта Вагифа Мустафазаде. Она прислала все эти материалы директору Дома-музея и председателю Благотворительного фонда имени Вагифа Мустафазаде Афаг Алиевой, которая издала в Москве альбом.

В концертной программе вечера были представлены американская джазовая музыка и азербайджанский джаз-мугам.

Ведущим вечера был телеведущий Тофиг Гасансой. Под овации зрителей выступили пианисты Вюсал Айдемиров и Хидаят Садыгбейли, коллективы Теймура Сулейманбейли, Эльбея Мамедзаде, Ниджата Асланова и Афгана Расула.