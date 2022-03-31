Загадка азербайджанского кялагаи

Автор: Улькяр Иманова

Кялагаи это удивительный элемент традиционной одежды в Азербайджане, пришедший к нам из глубины веков, но сохраняющий по сей день свою актуальность. В коллекциях отечественных модельеров обязательно присутствуют модели, сочетающиеся с нежным шелком прекрасного кялагаи.

А в декабре 2014 года азербайджанский кялагаи был включен в список ЮНЕСКО - соответствующее решение было принято в Париже на заседании комитета по охране культурного наследия.

Кялагаи представляет собой шелковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

На протяжении веков кялагаи был неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Еще в 5-6 вв. в Мингячевире носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз кялаги. Азербайджан в XVII веке являлся крупной шелководческой областью Ближнего Востока, а Ширванская провинция - главным районом шелководства Азербайджана. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Шамахы, Гянджа, Шеки, Шуша. Здесь производили удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров, ткани, шелковые женские головные платки и др. Особенно Шеки издавна славился изделиями из шелка. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13-м веке отмечал красоту таких шелковых платков в Шамахы и Барде.

Много любопытных сведений оставили такие английские путешественники, как Р.Джонсон, Т.Олкок, Дж.Рении, Р.Чини и другие. Голландец Я.Я.Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине 17-го века, сообщал, что на базаре в Шамахы "много хороших и крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки..."

Существовали кялагаи на разные случаи жизни, а при его ношении даже существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более темные цвета - черные, темно-синие, молодые же более яркие - белые, бежевые, ярко-голубые и др. Кялагаи разноцветной окраски пользовались большей популярностью. В каждом регионе страны его повязывали по-своему. В некоторых местах кялагаи завязывали поверх косынок, предварительно собрав волосы льном или марлей. В сельской местности из платка и намотанного на него кялагаи сооружалась чалма.

Кялагаи прошлых лет отличались от современных своим рисунком или орнаментом. Наиболее древним и распространенным сюжетом на кялагаи было изображение птиц, листьев и цветов, сочетающихся со сложными геометрическими узорами. А геометрический узор состоял из прямых и ломаных линий, зигзагов, треугольников, четырехугольников, шести- и восьмигранных розеток, ромбиков, звездочек и символического изображения солнца. Орнамент рисунка кялагаи в различных областях Азербайджана отличался друг от друга: для Абшерона и Шеки характерен крупный массивный узор, в Шамахы, наоборот, преобладал мелкий рисунок, в Гяндже, Газахе и Карабахе наблюдалось одновременное распространение мелкого и крупного рисунков. Узоров - великое множество и каждый из них что-то символизирует. Большинство из них имеют мифологические корни и идут из далекой древности. Но чаще всего на кялагаи бывает изображена бута. Таким образом, готовое кялагаи - это своего рода книга, послание, имеющее глубокий философский смысл, но прочесть его могут лишь сведущие. Сегодня по особенности расположения узоров кялагаи делятся на три вида. Первые - сплошь покрытые узорами, образующими целую картину. Вторые - те, где узор расположен лишь по краям. И третьи - наиболее распространенный, повседневный вариант, белоснежные кялагаи с ярким орнаментом по краям.

Платки кялагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер - 150х150 или 160х160 см. В наше время келагаи делают разных размеров - прямоугольной формы в виде шарфов, или по форме квадрата, только размерами поменьше.

И по сей день в Азербайджане жива традиция производства кялагаи. Центром его остается селение Баскал близ Шамахы. Это искусство процветает здесь испокон веков. Парадоксально, но изготовлением женского головного убора издревле занимаются исключительно мужчины. Видимо, причина в том, что изготовление кялагаи это тяжелая физическая работа. Кялагаи изготавливается по методу "батик" - горячее окрашивание шелка. Узор на ткань наносится при помощи специальных "печатей" - галибов. В Баскале при изготовлении кялагаи используются только натуральные растительные красители.

Изготовленные в Баскале кялагаи пользуются большим спросом как у иностранцев, так и у местных любителей фольклора. Сюда специально приезжают на экскурсии - понаблюдать за процессом "рождения" кялагаи и заказать себе эксклюзивный платок со своим именем.