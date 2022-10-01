Краски музыки тюркского мира

Автор: Арзу Мамедова,

доктор философии по искусствоведению

Международный фестиваль, носящий имя великого Узеира Гаджибейли, вот уже более десяти лет украшает жаркие сентябрьские дни Азербайджана праздником музыки.

Фестиваль - это всегда новые имена, открытия, встречи, возможность молодым исполнителям заявить о себе, а композиторам озвучить свои новые опусы. Программа XIV фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, и на этот раз впечатлила обширностью, насыщенностью, порой было сложно охватить все заинтересовавшие тебя концерты, порадовал в целом высокий уровень исполнительства.

Яркой, достойной, взрывной кульминацией музыкального праздника, стал финальный вечер - закрытие фестиваля было посвящено симфонической музыке тюркских стран. Концерт из произведений тюркских композиторов нового времени явился очень яркой панорамой творчества представителей разных поколений, мировоззрений, композиторских школ (Азербайджана, Казахстана, Татарстана, Узбекистана и Туркменистана) и художественного опыта.

Своего рода прологом явилось произведение юбиляра - классика азербайджанской музыки Фикрета Амирова. Написанный в соавторстве с Эльмирой Назировой Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы, хронологичски отстает от сочинений программы, созданных в XXI столетии, однако вписывается в концептуальный замысел концерта, как один из истоков идеи, наследия, питающего эволюцию будущих поколений. Как известно, первой исполнительницей произведения была Э.Назирова. В заключительном концерте фестиваля солировала Наргиз Алиярова - заслуженная артистка, известная представительница азербайджанской фортепианной школы.

Концерт представил широкий диапазон состояний, в которых воплотились живописная картинность с буйством красок и тембров, торжественная эпичность, сдержанно-сосредоточенная лирика и высокий пафос героики, монументальный размах. Каждое из произведений, отличающихся своим драматургическим решением, запомнилось очень зримой образностью и в то же время дало простор для неоднозначности интерпретаций. Так, туркменский композитор Мердан Бяшимов (1985) своей композицией "Когда стихнет ветер" погрузил нас в звуковой образ стихии ветра, то пугающе разбушевавшегося, то ласкающего, убаюкивающего таинственным шёпотом.

"Небесное движение" татарского композитора Эльмира Низамова (1986) заставило нас предаться размышлениям о непоколебимо суровом движении небесных светил по своим орбитам, определяющим наши судьбы на века вперед, в которых и грандиозные катаклизмы, потрясения, и неизменно - величие предначертаний.

Пятичастная Симфония "Хаял" ("Грёзы") азербайджанского композитора Алии Мамедовой (1971) была представлена всего двумя частями, и тем не менее, это передало посыл автора о "потрясениях нашего поколения и застаревшей боли, казалось, несбыточной мечте, и, наконец, победе, доставшейся дорогой ценой", - так ёмко охарактеризовала сочинение А.Мамедовой музыковед Зумруд Дадашзаде в своём вступительном слове.

Изысканность, в то же время колорит красок симфонического полотна "Согдийские фрески" узбекского композитора Мустафо Бафоева (1946) воскрешают далекое прошлое согдийского царства, оживляет страницы славной истории, богатой культуры, обряды и праздники.

И композиция "Дала сыры" ("Тайна степи") казахского композитора Актоты Раимкуловой (1964), завершая концерт, показала отношение к культурной традиции, с которой у композитора крепкая связь напрямую и по родственной линии - её прадед автор многих известных песен, бытующих в Казахстане как народные. Не случайно в концепцию ее симфонического сочинения "вписано" участие этнографического вокально-инструментального ансамбля (фольклорный ансамбль "Туран"), который затем и обобщил замысел всего финального вечера своим сольным выступлением. Оно, как оживший мистический голос предков, явилось подлинным средоточением колоссальной силы, энергии невероятной, космической мощи, зарядившей концертный зал и сплотившей всех присутствующих в едином экстатическом порыве. Музыка "Туран"а стала достойным венцом Фестиваля!

Проект концерта симфонической музыки тюркских стран был блестяще реализован Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Уз. Гаджибейли под руководством дирижера Камерного музыкального театра имени Б.Покровского, Государственного академического Большого театра, главного приглашенного дирижера Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Айрата Кашаева, которому удалось, сохранив индивидуальный облик стилистически различных сочинений, связать их в целостное, торжественно-монументальное действо. Оркестр под управлением Кашаева - дирижёра с удивительной пластикой рук, необычайно динамичного, чуткого, создал богатую тембровую палитру с огромными звуковыми градациями - от импрессионистски-прозрачных, утонченно-радужных до грандиозно-рокочущих, ослепительно сверкающих красок.

Спасибо коллеге Зумруд Дадашзаде, автору безусловно плодотворной идеи проекта - у слушателей надолго в памяти останется её блестящее вступительное слово, четкий вектор освещения! Спасибо также организаторам концерта и фестиваля, проводимого в честь патриарха тюркской академической музыки - Узеира Гаджибейли!

Думается, значение этого концерта вышло за рамки чисто музыкального события. Подобно индикатору, оно как нельзя более наглядно "проявило" те общие генетические коды, которые связывают представителей разных композиторских школ тюркского мира, несмотря на временные и пространственные расстояния.