100-летие Шовкет Алекперовой – деятели культуры почтили память народной артистки

Сегодня, 20 октября, исполняется 100 лет со дня рождения видной исполнительницы, народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, передает Day.Az в четверг со ссылкой на Trend Life.

В связи с этим общественные деятели, известные представители культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память исполнительницы. К могиле Шовкет Алекперовой были возложены цветы.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев отметил, что Шовкет Алекперовой были подвластны все музыкальные жанры. Было подчеркнуто, что легендарная вокалистка блестяще исполняла "Карабах шикестеси". В ее исполнении отражалась любовь к Родине, искусству, литературе Азербайджана, она всегда ценила своих педагогов, отмечала большую роль Узеира Гаджибейли, Бюльбюля в своем становлении.

Заслуженная артистка, певица Айбениз Гашимова рассказала, что познакомилась с Шовкет Алекперовой, когда ей было всего 12 лет.

"Тогда будучи ребенком, я не могла в полную меру оценить масштаб ее личности, но я счастлива, что Шовкет Алекперова сыграла большую роль в моем творческом становлении. Я всему научилась у нее, все наследие, которое она оставила нам - большой пример для всех. Своих студентов Шовкет Алекперова очень любила, заботилась, оберегала как родная мама. Для меня всегда было важно, чтобы она была довольна моим выступлением", - сказала она.

Айбениз Гашимова добавила, что Шовкет Алекперова привнесла новшество в наше исполнительное искусство, музыкальную культуру.

"Шовкет Алекперова была видной певицей, но в тоже время очень скромным человеком. Даже когда ее представляли на концертах, она просила чтобы объявляли - Шовкет Алекперова, без каких либо регалий", - добавила заслуженная артистка.

На мероприятии воспоминаниями о Шовкет Алекперовой поделилась ее невестка, директор музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева - Гюльнара Сафарова.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, в жюри которого были композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгулу Сарабский. В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаев). К тому времени Шовкет Алекперова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. За свою творческую деятельность она посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире. Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку. Похоронена в Аллее почетного захоронения.