Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого - ФОТО
Коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили (Грузия) 28 и 29 ноября выступит на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в театре.
Грузинский театр представит вниманию бакинского зрителя спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.
Постановка будет продемонстрирована в рамках Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 ("4.4" Qısa Tamaşalar Festivalı), посвященного "Году города Шуша". Фестиваль пройдет 25-30 ноября.
Режиссерами-постановщиками спектакля являются Леван Цуладзе и Темо Куправа, хореограф - Тинатин Цуладзе.
Повесть "Крейцерова соната" фактически сводится к эмоциональному монологу главного героя, убившего свою супругу.
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