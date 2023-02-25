В Баку состоялась концертная программа "Мы с тобой, Турция!"

В Баку на сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт ученицы Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, лауреата республиканских и международных конкурсов, скрипачки Суры Руфат (класс - заслуженного учителя, профессора Фатимы Идиатулиной) под названием "Мы с тобой, Турция!", сообщает Day.Az.

Концертная программа организована в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

В начале вечера минутой молчания была почтена память жертв разрушительного землетрясения в Турции.

В программе, наряду с Сурой Руфат, свои выступления слушателям представили старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории Светлана Ахмедова (фортепиано), Парвана Талыбова (декламация), лауреаты республиканских и международных конкурсов Шафаг Абдуллаева (орган) и Тогрул Мамедов (фортепиано).

В программе были исполнены произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.