В Баку пройдет очередной международный джаз-фестиваль

XVIII Бакинский международный джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) пройдет с 6 по 15 октября, сообщает Day.Az.

В фестивале примут участие известные исполнители и музыканты из разных стран мира, среди них квартет Синем Исламоглу (Турция), коллектив Jazzanova Live & DJ Amir (Германия), квартет Sketchbook (Австрия), Алон Фарбер (Израиль), трио Oddgeir Berg (Норвегия) и многие другие.

По традиции Baku Jazz Festival предлагает поклонникам джаза широкую программу, где помимо концертов проходят выставки, конкурсы и другие мероприятия.

В рамках фестиваля пройдет Международный конкурс молодых джазовых музыкантов "I am Jazzman-2023", который открывает новые имена и дает возможность молодым музыкантам продемонстрировать свой талант.

Также в рамках Baku Jazz Festival - 2023 пройдет выставка заслуженного художника Азербайджана Эльдара Гурбанова, который специально для фестиваля работает над созданием серии картин, посвященных джазу.