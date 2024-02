Семья Cole и Джаз

Автор: Теймур Атаев

Знаменитый отец

В мире музыки есть личности, считающиеся "своими" для любителей различных течений. В числе таких музыкантов одно из первых мест по праву принадлежит непревзойденному Nat King Cole, звезде джаза, свинга и соула. О его значимости для мировой музыки свидетельствует тот факт, что никто и никогда не поставил под сомнение его "титул" - король (king).

Любовь к музыке Nathaniel Adams Cole (1917 г.р) унаследовал от матери, возглавлявшей церковный хор в церкви, где священником был отец Ната (баптистский пастор). С четырех лет сел за фортепиано, а в школьный период проявил лидерство по созданию небольших музыкальных коллективов из одноклассников.

Оказавшись в Ло-Анджелесе, в середине 1930-х организовал трио, радовавшее почитателей его таланта (несмотря на смену участников) свыше 25 лет. Ряд специалистов утверждали, что на фоне популярности в тот период многочисленных оркестров, трио не сыграет (в прямом и переносном смысле). Но жизнь доказала обратное.

Правда, на первых порах Н.Коул выделялся лишь игрой на фортепиано. Как утверждается почти всеми источниками, запел Н.Коул по необходимости, когда перебравший норму спиртного посетитель лос-анджелесского клуба, где выступал музыкант, попросил его спеть. Номер настолько понравился собравшимся, что эксперимент стал жизнью Н.Коула. Произошло это в 1940 г. А в 1948 г. появился первый хит "Straighten Up And Flay Right", причем автором являлся сам Коул. Тогда же бруклинский композитор (йог) Эден Ахбез оставил ноты песни под названием "Nature Boy" у служебного входа в театре, где выступал Коул, высказав пожелание осуществления записи именно им. Что Н.Коул великолепно реализовал.

Не только почитатели его таланта, но и все любители джаза знакомы с этой композицией, прекрасно, кстати, интерпретированной знаменитым Джорджем Бенсоном. "Nature Boy" принесла исполнителю неимоверную известность (8 недель продержалась на первом месте в чартах "Billboard"). Популярность начала аккуратно "пристраиваться" к музыканту. В нью-йоркских записях ему посчастливилось (или посчастливилось им?) оказаться рядом со знаменитейшими Бадди Ричем, Лестером Янгом, Бенни Картером, Биллом Коулменом и другими, о каждом из которых можно говорить, как о выдающихся музыкантах.

С первых же вокальных партий стало ясно, что баритон Коула от других звезд отличает не только качественное музыкальное образование и особое чувство ритма, а некая утонченность и прекрасный вкус, что позволило ему иметь собственный имидж. Создаваемый вокалистом и пианистом романтичный образ способствовал установлению между исполнителем и залом некоей тончайшей атомосферы взаимопонимания, где каждый из слушателей воспринимал звучавшую музыку, преподносимую проникновенным голосом, как бы направленную именно к нему. Нат будто беседовал с благодарными и зачарованными слушателями о них самих, их жизни и любви. В этом ряду "Mona Lisa", "Too Toung", "Unforgettable" и многие-многие др.

Сложно выделить конкретно что-то из творчества Ната. Действительно сложно. Для каждого может звучать особо любой из его альбомов. При этом он настолько был активным и работоспособным, что на смену одним записям тут же шли новые. Он как бы двигал слушателей вперед. Поэтому, к сожалению, некоторые из шедевров оставались вне зоны особой популярности. Скажем, его совместный альбом с пианистом Джорджем Шерингом, где сокровенный голос прекрасно наложился на тончайшее владение фортепиано.

Неповторимость исполнения соседствовала со жгучим обаянием Ната и, что очень важно, доступнейшей дикцией. Потому слова композиций запоминались молниеносно и напевались сразу же после окончания выступлений. Не случайно его нарекли королем, "присвоив" титул "Кинг". Правда, успех вокального исполнительства затмил его талант как пианиста.

Н.Коул оказался в редкой когорте тех выдающихся музыкантов, кто избежал периода падений. Взлет и только взлет сопровождал Ната всю жизнь. На его концертах не было ни одного свободного места, причем исполнял произведения он не только на английском. Гастроли в Южной Америке запомнились и его выступлениями на испанском.

Жизнь выдающегося музыканта оборвалась в 1965 г. У него был рак легких. Несмотря на неоднократные предупреждения врачей, Н.Коул оказался бессильным перед тягой к курению, выкуривая нередко одновременно две сигареты.

Значимость фигуры Коула для мировой музыки просматривается даже в том, что до сих пор ему отдают пальму первенства не только в раскрытии новых форм джаза, но также развитии соула, ритм-энд-блюза и даже поп-музыки. Возможно, именно по этой причине ему было предложено создать в кинематографе образ Уильяма Хэнди, которого одни критики считают "отцом" блюза, другие - соула (фильм St.Louis Blues).

Но семья Cole вошла в мир музыки не только посредством Ната. Он начинал карьеру со своим родным братом Эдди (бас-гитара). Успех не избежал и другого брата - Freddy (Lionel Frederick), пианиста и певца. Возможно, авторитет Ната как-то "давил" движение Фредди, но талант не затмишь, и Фредди удалось приблизиться к мировой музыкальной элите. Со своим необычайным тембром он завоевал огромную популярность, однако, не сразу, а в середине 1980-х, после чего начался настоящий бум вокруг его имени, вплоть до приглашения для выступления в Белом Доме США.

В свою очередь, 1948 г. вошел в историю (в ракурсе Н.Коула) не только рождением хита "Nature Boy". В том году Нат сочетался браком с Марией Хокинс (второй по счету), от которого у них было 5 детей (3 своих и 2 приемных).

Знаменитая дочь

Первым ребенком (1950 г.) была дочь по имени Натали, в 10-летнем возрасте дебютировавшая в качестве певицы в мюзикле "Sights and Sounds (принимал участие и ее отец). Пойдя по пути "Короля", она также начала творческую деятельность с участия в составе трио, сначала детского, а с 1974 г. - совместного с Chuck Jackson и Marvin Yancy. А через год выпустила хит "This Will Be", занявшего первое место в R&B и завоевавшего Грэмми (хотя любители Disco приплюсовывают эту композицию в актив данного стиля). В том же году она выходит замуж за M.Yancy, но как и у отца, ее первый брачный опыт не удался. Заимев сына, она расходится с мужем. Этот разрыв оказывается болезненным для певицы, и она "садится" на наркотики, что привело ее в 1983 г. в реабилитационную клинику Миннеаполиса (США).

К счастью, лечение оказалось успешным, и Натали возвращается к музыкальной деятельности. Но лишь в 1987 г., после нескольких дуэтов с Ray Parker, ей удается восстановить былое реноме. Судьба сводит ее с продюссером Andre Fischer, с кем она связывает свою судьбу во второй раз. Andre продюссирует ее альбом "Unforgettable, With Love", удостоенного семи(!) наград Grammy. В концерт вошли знаменитые джазовые ретро-композиции, которые преподносил Нат Коул и др. джаз-мастера. Но особое место занял популярнейший до сего дня дуэт отца с дочерью, достигнутый в результате стыковки звуковой дорожки с голосом выдающегося баритона, перенесенного из архивной фонограммы в новую.

Наверное, реализация этой идея - как бы дань Натали памяти отца, а, может, исполнение ее юношеской мечты (осуществление "живого" тандема с "Королем"). Хотя, не исключено, что параллельно певица как бы приносила извинение своему кумиру за тот "провал", что имел место в ее карьере. "Unforgettable" завоевал Грэмми в номинациях "альбом года" и "запись года" (в скобках можно заметить, что это же название фигурировало в номинации "песня года" - награду получил автор Irving Gordon).

Успех не покидает певицу. В 1996 г. альбом "Stardust" становится знаменитым благодаря очередному дуэту (вне времени и пространства) Натали с отцом ("When I Fall in Love"), также завоевавшему очередной Грэмми. "Я чувствовала, что эту песню любви мы сотворили вместе" - сказала Натали. В свою очередь, реализовавшие идею записи дуэта композиторы Alan Broadbent и David Foster получили премию в номинации "Аранжировка песен".

На вершине успеха Натали приходит к мысли принять предложение об участии в фильме, рассказывающем о ее творческом пути. К Миллениуму поклонники исполнительницы смогли ознакомиться с завершенной работой: Livin For Love. The Natalie Cole Story, в котором Натали, сопровождаемая своими хитами, рассказывает о жизни, музыке, любви, делясь сокровенным со зрителем. Она не постеснялась продемонстрировать то, что имело место: слава - падение - слава.

А параллельно Натали продолжила радовать слушателей новыми достижениями. Особняком стоит ее концерт "Ask a woman who knows" (2002 г.). Кто его слышал, наверное, согласится, что прекрасная атмосфера передается слушателю. Размеренное и красивое преподнесение Натали композиций из репертуара Sarah Vaughan, Carmen McRae, Nat King Cole и др. королей джаза создает особое настроение. Для певицы и зала. Каждую песню она предваряет вступлением. А исполняя их, как и отец, будто беседует со зрителями, доверяя им раскрытие своих чувств. Интересно и решение установить в партере столики с настольными лампами, создающими мягкую, доверительную обстановку, под стать озвучиваемым темам исполнительницы. Особый колорит придает концерту участие в нем канадской джазовой звезды Diana Krall.

Примечательно, что как и Ната Коула, Натали считают "своей" поклонники различных музыкальных течений, в частности, джаза, соула, ритм-энд-блюза и попа. Что касается ее личной жизни, то она развелась и со вторым мужем, а возрасте 53 лет - и с третьим, сославшись на "несходство характеров". В 2015 г. прекрасная исполнительница покинула земной мир.

Завершить же эту небольшую зарисовку хотелось бы констатацией, что Natalie Cole, помимо девяти наград Грэмми, заполучила в свой актив восемь золотых и три платиновых альбома.