В Русском доме в Баку прошел вечер, посвященный творчеству Беллы Ахмадулиной

В рамках Литературного клуба Русского дома в Баку состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству поэтессы Беллы Ахмадулиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой пресс-службу Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), соорганизаторами мероприятия выступили Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Татарская община Азербайджана.

С приветственным словом к гостям обратилась начальник отдела Русского дома Наталия Ненашева.

На вечере прозвучали лучшие сочинения и романсы на стихи поэтессы, были показаны театрализованные мини-постановки в исполнении юных Габриэллы Манухиной и Анны Паксиватовой, которые сыграли Беллу Ахмадулину в детстве.

Стихи поэтессы читали председатель Литературного клуба Русского дома в Баку, член Союза писателей Азербайджана Лала Гасанова и участники клуба: Гюнатай Гусейнова, Айтен Гасанзаде, Нелл Кьюри, Ольга Шалаева, Айсель Амирова, Мария Петриенко, Лала Мухтарова, Татьяна Иванаева, Габриэлла Манухина, Елена Паксиватова, Зульфия Бабаева, Анита Тагиева, Эльдар Мельгизин.

Музыкальные произведения "Романс о романсе", "А напоследок я скажу", "Любовь - волшебная страна" прозвучали в исполнении доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя БМА Алены Инякиной и выпускниц БМА, солисток Храма Архангела Михаила Инары Азимовой и Наргиз Маммедовой. Был показан также вокально-инструментальный номер, который представили Зейтуна Гафиуллова, Сафин Исмаил и Равиль Абджаилов.

Выступившие на вечере поэт Ренат Ильязов и историк Рустам Гусейнов рассказали гостям о жизни и творчестве поэтессы.

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