Конференция в Баку соберет европейских экспертов в сфере страхования

В Баку 20-21 июня пройдет конференция "Страхование в Азербайджане: новые перспективы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники конференции обсудят макроэкономические тренды и их влияние на страховой сектор региона, микрострахование и его перспективы в Азербайджане, цифровизацию и развитие новых драйверов роста страхового сектора, опыт различных стран в агростраховании и другие вопросы.

Ожидается, что в мероприятии примут участие эксперты и страховщики из Азербайджана, России, Польши, Турции, Чехии, Германии, Украины, Румынии, ОАЭ и Нидерландов.

Страховой сектор Азербайджана в настоящее время переживает новый этап развития. В январе-апреле 2018 года страховые компании страны собрали премии на 301,4 миллиона манатов, что на 55 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выплаты СК за тот же период составили 78,5 миллиона манатов (рост за год на 4,25 процента).

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

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