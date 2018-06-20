В Баку обсудят регулирование рынка криптовалют

В Баку 27 сентября состоится конференция, посвященная криптовалютам, ICO и технологии блокчейн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии примут участие известные специалисты и эксперты в этой области, разработчики, предприниматели, участники рынка платежных систем и другие. Главной темой конференции станет регулирование рынка криптовалют. Участники мероприятия также обсудят использование технологии блокчейн в бизнесе, возможности инвестиций в инновационные технологии и другие вопросы.

Также ожидается, что посетители конференции смогут ознакомиться с выставкой, где будет представлена оборудование для майнинга, компоненты майнинг-ферм, различное программное обеспечение, блокчейн-платформы.

Несмотря на растущий в мире спрос на криптовалюту, этот рынок в Азербайджане пока не регулируется. Тем не менее, в Азербайджане уже создан Центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн. Министерство по налогам страны также ранее заявляло о необходимости обложения торговли криптовалютой налогом на прибыль.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook