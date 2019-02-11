Вот каким сотрудникам повысят зарплаты в Азербайджане - СПИСОК

Повышение с 1 марта текущего года минимальной заработной платы на 38,5 процента (50 манатов), и доведение ее до 180 манатов позволит поднять зарплату как минимум 600 тысячам работников частного сектора и госбюджетных организаций. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

Повышение коснется более 450 тысяч работников организаций госбюджета, к которым относятся сотрудники, работающие в учреждениях науки, здравоохранения, соцобеспечения, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии, жилищно-коммунальных учреждениях, сферах транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и предприятиях по разведению рыбы, сотрудники учебных заведений, исключая прошедших диагностическое оценивание учителей государственных общеобразовательных учреждений и учреждений профобразования и других работников образования; гражданские работники особого вида госслужбы, чьи зарплаты выплачиваются по Единой тарифной сетке; госслужащие, получающие зарплату ниже минимальной на вспомогательных должностях госслужбы общего вида; лица, работающие в госорганах, но не считающиеся госслужащими (уборщица, дворник, садовник, сторож, кочегар и др.); а также служебный рабочий персонал ряда организаций госбюджета, чьи зарплаты регулируются решением Кабмина № 94 от 14 марта 2018 года - Национальная академия наук Азербайджана, Научный центр "Азербайджанская национальная энциклопедия", Центр Ататюрка в Азербайджане, Национальный центр кулинарии министерства культуры, централизованные бухгалтерии при органах исполнительной власти, государственные архивы, научные центры, Госфильмофонд, Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, Центр судебно-психиатрической экспертизы минздрава, дошкольные учебные учреждения г. Баку при исполнительной власти Баку и управление детских домов, Территориальный центр финансовых расчетов минобразования.

Также повышение минимальной зарплаты позволит увеличить зарплату работников частного сектора, чьи зарплаты меньше 180 манатов (по предварительным подсчетам, минимум 150 тысяч человек).

Новое распоряжение главы государства коснется как минимум 40 процентов лиц, работающих по найму.

Для повышения минимальной зарплаты из госбюджета в год будут выделяться 400 миллионов манатов, за десять месяцев 2019 года (март-декабрь) - 335 миллионов манатов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев восьмого февраля подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.