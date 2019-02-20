В этом году количество стран, принявших участие на встрече министров в рамках заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), стало еще больше и достигло 17.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам пятой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета "ЮГК" в Баку.

"Впервые в заседании приняли участие Сербия, Венгрия и Сан-Марино. Это показывает то, что с каждым годом интерес к этому проекту растет", - сказал министр.

Министр отметил, что в рамках заседания были обсуждены планы на будущее и предстоящая работа комитета, а по итогам заседания была подписана декларация.

Министр отметил, что в Баку в мае 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта ЮГК, а в июне в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Он добавил, что работы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) продолжаются, и на сегодняшний день работа выполнена на 85 процентов.

Шахбазов также отметил, что Президент Ильхам Алиев во время своего выступления высоко оценил работу, проделанную в рамках ЮГК.

Напомним, что сегодня в Баку прошло пятое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора". Первое заседание состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.