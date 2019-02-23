Азербайджанцы стали чаще страховаться
В январе 2019 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премий на 88,2 миллиона манатов, что на 6,57 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками.
Выплаты СК за тот же период составили 17,2 миллиона манатов, что почти на 25,2 процента меньше показателя января прошлого года.
Согласно отчету, 82,3 процента (72,6 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 17,7 процента (15,6 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 62,8 процента (10,8 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 37,2 процента (6,4 миллиона манатов) выплат.
В Азербайджане действует 21 страховая компания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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