Активы страхового сектора Азербайджана на 1 января составили 1 233,3 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2018 год.

В сравнении с январем прошлого года показатель вырос на 22,6%.

На рынок ценных бумаг направлено 467,9 млн манатов активов сектора, что на 59,6% больше аналогичного показателя за прошлый год.

В государственные ценные бумаги вложено 365,1 млн манатов (+72,1%), негосударственные ценные бумаги - 102,8 млн манатов (+26,9%).

В 2018 году активы на депозитных счетах страховщиков сократились на 4,6% - до 342,5 млн манатов, денежные активы увеличились на 68,4% - до 115 млн манатов, прочие активы возросли на 7,7%, составив 307,9 млн манатов.

На конец прошлого года в Азербайджане действовали 21 страховая компания, 1 компания по услугам перестрахования, 24 страховых брокера и 806 страховых агентов.