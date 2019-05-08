Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

Об этом, как передает Trend, сказал журналистам в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках заседания Национального комитета нефти в Баку.

Напомним, что ранее в марте министр Шахбазов заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, что Азербайджан постепенно улучшит показатели по соблюдению соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"Азербайджан в течение двух с половиной лет перевыполнял свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. В декабре прошлого года мы взяли на себя новые обязательства. Мы остаемся приверженными нашим обязательствам. По итогам первой половины 2019 года Азербайджан полностью выполнит свои обязательства в рамках ОПЕК+. Уже в следующем месяце будут еще лучшие результаты",- сообщил тогда министр.

Отметим, что Азербайджан согласился сократить суточную добычу нефти до 776 тысяч баррелей в рамках соглашения ОПЕК +. Однако, ежедневная добыча нефти в Азербайджане составила 793 тысяч баррелей в январе, 806 тысяч баррелей в феврале, 798 тысяч баррелей в марте.

Как сообщил сегодня на заседании Национального нефтяного комитета министр Шахбазов, среднесуточная добыча нефти в стране теперь составляет около 770 тысяч баррелей нефти.

В Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.